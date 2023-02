WhatsApp se sigue actualizando contantemente y esta vez añadirá una nueva función que permitirá crear y difundir newsletter en la misma aplicación de mensajería, por lo que los usuarios podrán estar más informados sobre nuevos temas.

Tal y como sucede con otros sitios en línea, WhatsApp permitirá suscribirse a estos newsletter con el fin de mantener informados a los usuarios sobre nuevos eventos y actividades en empresas, organizaciones, medios de comunicación, entre otros.

Si bien esta función todavía no se ha lanzado de manera oficial para los usuarios, desde Infobae tenemos algunos premisas principales de cómo sería usar esta nueva característica en WhatsApp. Presta atención a los detalles.

Así funcionaría la creación de newsletter en WhatsApp

Esta novedosa función permitirá a los usuarios crear diferente contenido para una comunidad con gustos en común, ya sea sobre un tema o empresa. Bajo esta premisa, no habría una cantidad máxima de integrantes suscritos, tal y como sucede en las comunidades o chats grupales.

Por otra parte, esta modalidad quitará el encriptado de extremo a extremo, esto debido a que la información compartida no tendrá una medida de seguridad que solo pertenezca al grupo.

Sin embargo, según indicaron desde el sitio web WABetaInfo, la información privada como el número de contacto de cada usuario no podrá ser vista por los creadores de estos newsletters.

Por el momento, estos espacios personales donde se compartirán datos no incluirá contenido publicitario; no obstante, no se desecha la idea de que se pueda añadir en futuras actualizaciones. Además, los usuarios podrán encontrar diferentes newsletters a través de un buscador especial.

¿Qué debes hacer si no te llega el código de verificación de WhatsApp?

Corrobora que el número ingresado sea el correcto: WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona.

WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona. Tarjeta SIM mal insertada: verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas.

verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas. Escoge la llamada y no el mensaje de texto SMS: si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp.

si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp. Conexión a internet inestable: parece obvio, pero recuerda que WhatsApp requiere de conexión a internet para funcionar, así que verifica si no hay problemas con el WiFi de tu casa o si los datos móviles no se han agotado.

