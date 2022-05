WhatsApp no solo es una simple aplicación que sirve para chatear con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, sino que también la puedes utilizar para crear un bloc de notas y almacenar cierta información personal, como tus datos bancarios por ejemplo. La referida plataforma de mensajería instantánea cuenta con su propia versión para navegadores, a la cual denominaron WhatsApp Web, esta muchas veces se suele dejar abierta en la computadora o laptop de tu casa y es así como pones en riesgo la privacidad y seguridad de tu cuenta, por dicha razón, desde Mag te enseñaremos a crear una contraseña que deberás colocar antes de ingresar a la versión web.

La aplicación móvil de WhatsApp ya cuenta con su filtro de seguridad, una función nativa para acceder a la app siempre y cuando primero coloques tu huella digital; lo mismo no ocurre con WhatsApp Web pero, existe una extensión de la Chrome Web Store denominada “ WA Web Plus ”, esta te permite añadir una contraseña para que nadie sea capaz de acceder a tu cuenta cuando la dejas abierta, pues así no vas a tener que cerrar sesión y escanear tu código QR a cada instante, un paso bastante tedioso y lento en la versión de navegadores.

ASÍ PUEDES CREAR UNA CONTRASEÑA PARA WHATSAPP WEB

Primero, descarga WA Web Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

haciendo clic en el siguiente . Abre el navegador que utilizas y presiona el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se desplegarán todas tus extensiones, pero, busca “WA Web Plus para WhatsApp”, aprieta los tres puntos verticales del lado derecho y toca en “Fijar”.

Si te das cuenta, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión que acabas de instalar.

Una vez que tienes el atajo de la extensión, ingresa de manera normal a WhatsApp Web escaneando tu código QR.

escaneando tu código QR. Después, haz clic en el ícono de “WA Web Plus”.

Se abrirá una larga lista de opciones, marca solamente la que dice “Habilitar la pantalla de bloqueo”.

A la derecha te saldrá la opción denominada “Establecer contraseña”, presiónala.

Recomendamos apuntar la contraseña que vas a crear. Luego de crear tu clave, se habilitará el ícono del candado en la interfaz principal de WhatsApp Web , al costado de la pestaña “estados”, púlsalo y así habrás bloqueado tu cuenta.

, al costado de la pestaña “estados”, púlsalo y así habrás bloqueado tu cuenta. Finalmente, te pedirán introducir la contraseña para que empieces a chatear.

QUÉ SUCEDE SI OLVIDO LA CONTRASEÑA

Tienes dos opciones: cerrar sesión o hacer clic en “Olvidé la contraseña”: si escoges la primera, WhatsApp Web se va a cerrar y tendrás que volver a escanear el código QR; por otra parte, con la segunda, la propia extensión te enviará una nueva clave como mensajes de WhatsApp en la app móvil, si deseas la puedes cambiar.

