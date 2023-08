WhatsApp cumple con varias funciones y no solo se dedica a enviar y recibir mensajes textuales, por ejemplo: también es posible publicar estados, informarte sobre un tema en específico, realizar llamadas o videollamadas, etc., no obstante, millones también lo utilizan como un bloc de notas personal en donde apuntan y se comparten imágenes o videos.

Como se trata de información 100% privada, ya que podrías apuntar tus correos electrónicos, contraseñas, enviar comprobantes de pago, videos con tu pareja, etc., necesitas una conversación contigo mismo y a la que nadie tenga acceso. Hay dos maneras de crear un chat personal y desde Mag las explicaremos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario destacar que la mayoría prefiere utilizar a WhatsApp como su bloc de notas en lugar de descargar una aplicación desarrollada para dicho propósito, ¿Por qué? simple, es muy segura y cuenta con las copias de seguridad, un documento que respalda los datos de todas tus conversaciones, estos se almacenan en Google Drive y sirven para restaurarlas en otro teléfono.

Así puedes crear uno o varios blocs de notas en WhatsApp

La app ya cuenta con la función bloc de notas, aunque solo te ayudará a crear un chat.

Para obtenerlo verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de "Contactos" que se ubica en la parte inferior derecha de la interfaz principal.

Se desplegarán todos tus contactos agregados > oprime sobre el primer que dice “Envía mensajes a este mismo número”.

Decide que quieras enviar aquí, apuntes, imágenes o videos.

Para tener más blocs de notas necesitas crear un grupo, lo haces presionando los tres puntos > toca en “Nuevo grupo” > agrega a un contacto y luego elimínalo.

Procede a titularlo como quieras.

Repite el proceso para tener más chats personales. Recuerda que no debes pasar el código QR del grupo, de lo contrario otros se unirán sin que lo sepas.

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

