WhatsApp se ha actualizado en todos los celulares Android y iPhone. Con la finalidad de que tengas más seguridad, ha añadido una opción que te permite silenciar por completo las llamadas de desconocidos en caso no tengas su número registrado en tu smartphone.

Si bien esta se activa de manera automática, es decir, no tienes que hacer nada en WhatsApp , existe una opción en caso quieras desactivarla y así continuar hablando con personas que quizá son conocidas para ti, pero no has querido agregarlos a la app.

Es por esa razón que hoy te enseñaremos a cómo revertir esta función de la app del conglomerado de Meta para que recibas llamadas de tus amigos, contactos del trabajo o simplemente tu jefe.

Cómo eliminar la opción de “silenciar llamadas desconocidas” en WhatsApp

Lo primero será actualizar WhatsApp en caso no tengas la última versión de la app.

En ese momento simplemente dirígete a los Ajustes de la aplicación.

Allí nos vamos a Privacidad.

En ese momento nos aparecerá un recuadro que nos indica si deseamos o no mejorar nuestro WhatsApp.

Nos dirigimos hacia abajo y allí buscamos la pestaña “Silenciar llamadas”.

De esta manera podrás apagar y prender la opción para poder silenciar las llamadas en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento desactivamos la función de “Silenciar llamadas desconocidas”.

De esa manera podemos seguir hablando con cualquier persona que no tengamos en la agenda por diversas razones.

Cabe precisar que si bien esta herramienta nos permite mejorar nuestra seguridad, a veces es necesaria pues no todos tienen nuestro número guardado en el smartphone.

Síguenos en nuestras redes sociales: