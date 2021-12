Comienza la cuenta regresiva para el estreno de Spider-Man No Way Home, la película más esperada del 2021 que se proyectará el próximo 15 de diciembre en diferentes cines del mundo. Aunque el Spider-Verse ya está confirmado al 100%, todavía no se ha oficializado la aparición de los actores estadounidenses Tobey Maguire y Andrew Garfield, sin embargo, los fanáticos del arácnido mantienen la esperanza de verlos nuevamente en la pantalla grande, esta vez ayudando al Hombre Araña de Tom Holland. ¿Quisieras obtener los stickers del Spider-Verse para WhatsApp? aquí te explicaremos los pasos.

Si ya tienes lista tu entrada para el estreno de la película, entonces también prepara el paquete de stickers del Spider-Verse, así podrás compartirlos con tus amigos por WhatsApp antes de que acudan a las sales de cine. En total son 26 pegatinas y el pack completo tiene un peso de 513 KB, una cantidad considerable que cualquier teléfono móvil podría aguantar.

CÓMO DESCARGAR LOS STICKERS DEL SPIDER-VERSE

Ingresa a la Google Play desde tu móvil Android, busca y descarga la aplicación ‘Avengers Stickers’.

Ábrela y ubícate en la sección ‘Spider-Man’.

Podrás ver en miniatura todos los stickers del ‘Trepamuros’.

Desplaza la barra espaciadora hacia abajo hasta encontrar la opción ‘Add to WhatsApp’ (agregar a WhatsApp), presiónala.

Aquí, la app te preguntarán si quieres añadir las pegatinas en WhatsApp , toca en ‘Add’.

Listo, ingresa a WhatsApp y abre cualquier conversación, puede ser personal o grupal.

Haz clic en el ícono de la cara feliz ubicada en la parte inferior izquierda.

Saldrán todos tus pegatinas, encuentra la que tenga el logo del Hombre Araña y comparte los stickers.

Cómo evitar spoiler en las redes sociales

Primero, instala desde la Google Play la app Spoilers Blocker.

Ahora, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que opere.

El siguiente paso es colocar las palabras claves de la película, por ejemplo para Spider-Man No Way Home podrías ser la misma, o spiderman, spider-man, hombre araña, Tobey Maguire, Andrew Garfield , Tom Holland, Peter Parker, etc.

Presiona en ‘Guardar’ y listo.

Cuando te encuentres navegando por Facebook, Instagram o Twitter, cualquier publicación que contenga una palabra clave que has colocado, será censurado o tapado con el aviso “Alerta de Spoiler”. Si quieres ver el contenido, solo pulsa por unos segundos sobre el candado para desbloquearlo, aunque no se recomienda hacerlo. Es importante aclarar que necesitarás Android 6 o versiones superiores para instalar la aplicación.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.