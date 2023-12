Cada 28 de diciembre, millones de personas en todo el mundo acostumbran a hacerle bromas a sus amigos por el Día de los Santos Inocentes, aunque la mayoría opta por las bromas pesadas, otros prefieren algo más sencillo e inofensivo, como por ejemplo: enviar un mensaje de WhatsApp y editarlo para que quede en blanco.

Si intentas editar o modificar un mensaje que ya habías enviado, vas a notar que no puedes dejarlo sin contenido porque de inmediato se deshabilitará el botón para “guardar los cambios”, lo mismo sucede si tratas de generar espacios.

¿Entonces qué debes hacer? Simple, utilizar caracteres invisibles, no te preocupes que no será necesario descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. Toma nota y sigue los pasos.

Aprende a editar un mensaje de WhatsApp para que esté en blanco

Primero, presiona sobre este enlace .

. Ahora, copia lo que hay en el recuadro “Method 2″.

¿No lo ubicas? entonces copia lo siguiente “‏‏‎ ‎”, sin las comillas por supuesto.

Abre WhatsApp .

. Procede a enviar un mensaje y de inmediato edítalo.

Pulsa el mensaje hasta que se encuentre sombreado > toca los tres puntos (arriba a la derecha) > “ Editar ”.

”. Se habilitará un campo de texto en donde debes pegar los caracteres invisibles .

. Cuando termines aprieta el check de color verde.

Listo, eso sería todo, la burbuja quedará vacía y la otra persona se preguntará si existe algún tipo de error.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

