WhatsApp es una de las aplicaciones que continúa siendo la más descargada en todo el mundo. A través de ella no solo puedes visualizar todos los videos y fotos que tus amigos cuelgan en los Estados, sino también acompañar tus mensajes con emojis, crear stickers con la inteligencia artificial, entre otros.

Sin embargo, a algunas personas no les ha gustado por nada del mundo los Canales de WhatsApp, es por ello que hoy te ayudaremos a eliminarlos de la plataforma de Meta. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de descargar algún APK ni mucho menos usar WhatsApp Plus.

Solo debes seguir estos pasos que te enseñaremos a continuación. Recuerda actualizar siempre la aplicación en tu celular Android y iPhone.

Cómo eliminar los Canales de WhatsApp

El truco es bastante simple y pueden hacerlo desde los más jóvenes hasta los más adultos.

Recuerda que al abrir un Canal donde se suelen enviar mensajes, todos esos archivos se descargarán automáticamente a tu celular.

Lo primero que debes hacer, para eliminar los Canales, es dejar de seguir a todos.

Simplemente abre el Canal y pulsa los 3 puntitos de la esquina superior. Allí está el botón de “Dejar de seguir”.

Una vez que hayas acabado con todos, automáticamente los Estados de WhatsApp, que se mostraban en horizontal, volverán a su posición de antes.

Los Canales estarán debajo de todos los Estados, pero la cosa es no hacerles caso o volverás a visualizarlos ni bien ingreses a la opción de Novedades.

