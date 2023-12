La sección canales de WhatsApp Messenger ha sido una de las mejores funciones que el equipo de Meta ha implementado en su servicio de mensajería durante el transcurso de este año, pues no solo sirven para acceder a información específica de tu interés, en caso seas seguidor, también puedes generar ingresos adicionales como administrador.

WhatsApp ha estado mejorando los canales con frecuencia, por ejemplo: incluyeron la opción de reenviar mensajes, compartir stickers, audios, enviar imágenes o videos y que se organicen en álbumes si son más de tres, un espacio para verificar si existen reportes, etc.

También existe la opción de designar hasta 12 administradores si no tienes tiempo de generar contenido. ¿Uno de los admin. compartió mensajes y archivos inapropiados o de casualidad enviaste algo que no querías? No te preocupes, en Mag te diremos cómo eliminarlos “para todos” así hayan pasado varios días.

Así puedes eliminar mensajes “para todos” en tu canal de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar sobre la pestaña “ Novedades ” que se ubica en la parte inferior.

” que se ubica en la parte inferior. Desplázate hacia abajo hasta la sección “ Canales ” e ingresa al canal que administras.

” e ingresa al canal que administras. Haciendo srcoll, busca el mensaje que deseas eliminar.

Procede a pulsarlo por unos segundos hasta que se encuentre sombreado.

Se habilitarán unas opciones arriba > oprime el ícono del tacho de basura.

Finalmente, toca en “ Eliminar para todos ”.

”. Es opcional marcar la casilla “Borrar también de la galería”, significa que la imagen o video desaparecerán de tu celular.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

