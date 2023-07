WhatsApp es una importante herramienta de mensajería para conversar con tus contactos, enviar y recibir archivos multimedia, realizar llamadas o publicar estados, aunque también te permite compartir ubicaciones precisas, no solo en tiempo real y actual, sino la ubicación de un determinado lugar en donde no te encuentras físicamente, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaré a continuación.

Antes de comenzar, explicaremos rápidamente para que sirve la ubicación en tiempo real y actual: la primera, es para que alguien siga tus movimientos, por ejemplo: si al momento de enviarla estás en un centro comercial y te mueves hacia una avenida, esa persona sabrá en dónde te encuentras, esta función dura 15 minutos, una u ocho horas como máximo; por otra parte, la segunda, con la segunda solo compartes la ubicación del lugar exacto en donde estás.

Casi todos los usuarios usan las dos herramientas mencionadas a través de WhatsApp, no obstante, también es posible enviar la ubicación de cualquier otro lugar desde la comodidad de tu casa, trabajo, escuela, etc., no es necesario que estés presente en la zona. Toma nota y sigue los pasos.

Así puedes compartir en WhatsApp la ubicación de un lugar en donde no estás

Primero, activa el GPS de tu celular, lo haces a través del menú de herramientas (lugar en donde está el wifi, datos móviles, bluetooth, etc.)

Ahora, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y otórgale los permisos para la ubicación.

El siguiente paso es acceder a una conversación personal o grupal.

Presiona sobre el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “ Ubicación ”.

”. Verás un mapa y debajo te aparecerán las dos opciones “Ubicación en tiempo real” y “Ubicación actual”.

Toca el ícono de la lupa (arriba) y escribe el nombre exacto de un lugar, dale a buscar.

Finalmente, en la parte inferior te saldrá la ubicación de ese lugar, apriétala para enviarla.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.

