En muchas ocasiones estamos obligados a pertenecer a grupos de WhatsApp ya sea por el trabajo, amistades o familia. Estos resultan ser una molestia cuando nos llegan mensajes a cada minuto y a pesar de que la app nos permite silenciarlos, nos siguen llegando las notificaciones cuando nos mencionan o etiquetan. En la siguiente te enseñaremos a evitar estas molestias.

La referida aplicación de mensajería instantánea es la más usada en todo el mundo. Desde su creación en el 2009, ya cuenta con más de 2 mil millones de usuarios a nivel internacional; sin embargo, en algunas ocasiones WhatsApp resulta ser una molestia por los grupos.

Hay una forma de desactivar los mensajes de un grupo incluso si te mencionan, sin embargo, esta opción aún se encuentra en prueba en su versión beta. Se trata del “Modo Vacaciones”, el cual nos permitirá archivar todos los grupos que deseamos en una carpeta, de esta forma no nos llegarán los mensajes hasta que decidamos desarchivar los grupos.

Cabe resaltar que cuando se desarchivan los grupos seleccionados, las conversaciones, fotos, documentos, etc., van a permanecer intactos durante todo el tiempo que hemos estado descontados del mundo laboral o social. WhatsApp aún no determina el lanzamiento de esta función y no se sabe si llegará a concretarse; anteriormente, la plataforma ha desistido de muchas funciones que estaban a prueba.

La versión actual de esta app te permite configurarla para evitar que cuando estés en viendo algún video en Youtube, Facebook, leyendo algún archivo Word o cualquier otro documento, no te lleguen las notificaciones que generalmente ocupan toda la pantalla.

Para esto, deberás desplazarte al extremo derecho en donde se encuentran los tres puntos verticales, seleccionar la opción “Ajustes” e ir a “Notificaciones”.

Ajustes y Notificaciones (Foto: WhatsApp / Composición GEC)

Dentro de esta sección tenemos que presionar “Notificación emergente” y seleccionar “Nunca mostrar ventana emergente”, finalmente volvemos a Notificaciones y desactivamos “Notificaciones en alta prioridad”.