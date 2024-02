De acuerdo a la Google Play Store de Android, WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea que a la fecha registra más de cuatro mil millones de descargar a nivel mundial, la utilizan desde niños, jóvenes e incluso adultos, sin embargo, algunas personas suelen registrarse o crearse una cuenta para fines maliciosos o actos delictivos, como por ejemplo: extorsionar, estafar, robar datos personales, etc. En Mag te diremos qué configuraciones debes realizar para que la aplicación sea un espacio seguro y lo utilicen los menores del hogar sin ningún tipo de problema.

Antes de comenzar, es importante aclarar que en los términos y condiciones de WhatsApp, que aceptas al momento de registrarte, especifican que necesitas una edad mínima en cada país para que alguien pueda crearse una cuenta. El problema es que nunca se sabe cuándo un menor se va a registrar, pues solo requiere de una tarjeta SIM que le pertenecería a sus amigos o familiares.

No es imprescindible cumplir con la mayoría de edad, en algunos territorios, pero los padres siempre deben supervisar a los menores, ya que WhatsApp no cuenta con un control o sistema de fiscalización. Si vives en un país del Espacio Económico Europeo (incluida la Unión Europea), debes haber cumplido los 16 años o más; en cambio, si resides en un país que no pertenece a la Región Europea, es necesario que tengas 13 años o más.

Qué debes hacer para que WhatsApp sea una aplicación segura para los niños

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

El siguiente paso es oprimir en “Ajustes”.

Aquí toca en “ Verificación en dos pasos ” > crea una clave PIN para que nadie pueda robar tu cuenta si consiguen el código de autenticación.

” > crea una clave PIN para que nadie pueda robar tu cuenta si consiguen el código de autenticación. Retrocede y accede a “ Privacidad ” > que solo tus contactos puedan ver tu hora de última conexión o estado en línea, foto de perfil e info.

” > que solo tus contactos puedan ver tu hora de última conexión o estado en línea, foto de perfil e info. Desplázate hacia abajo y aprieta en “ Grupos ” > aquí configura que solo tus contactos pueden agregarte a chat grupales.

” > aquí configura que solo tus contactos pueden agregarte a chat grupales. En el mismo apartado de “Privacidad”, habilita el desbloqueo con huella dactilar .

. Entra en “Chats” > “Copia de seguridad”.

Finalmente, activa el cifrado de extremo a extremo para este documento de respaldo, así WhatsApp y Google Drive no tendrán acceso a esta información.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: