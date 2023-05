“Eliminar para todos” es una herramienta de WhatsApp Messenger bastante útil en ciertas ocasiones, pero a veces genera frustración cuando no leíste a tiempo el contenido que te habían enviado, pues a nadie le gusta quedarse con esa duda de no saber lo que te dijeron tus contactos o pareja, ¿Quieres recuperar estos mensajes borrados? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario mencionar lo siguiente: primero, necesitas activar las notificaciones en alta prioridad para los chats personales de WhatsApp; segundo, no tienes que haber silenciado la conversación con tu pareja; y tercero, tu teléfono inteligente debe contar con el sistema operativo Android 10 o versiones superiores. No te preocupes que aquí te explicaremos los dos primeros puntos de manera detallada.

Además, el truco solo es compatible con los mensajes textuales (incluyendo emoticones), si alguien te envió una imagen o video no podrás recuperarlo, para rescatar los archivos multimedia necesitas programas de terceros o versiones modificadas de WhatsApp como: Plus, GB, Fouad, etc.

La guía para leer los mensajes eliminados de tu pareja en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Toca el apartado “Ajustes” > “Notificaciones”.

Aquí enciende los dos interruptores denominados “ Notificaciones en alta prioridad ”.

”. El siguiente paso es ingresar a la conversación con tu pareja.

Oprime su nombre y se desplegarán las configuraciones del chat.

Desplázate hacia abajo y corrobora que el interruptor “Silenciar notificaciones” esté apagado.

Todo lo demás vas a hacerlo en tu teléfono Android .

. Accede a los “Ajustes”.

Aprieta en “Notificaciones” y realiza un toque sobre la opción “Ajustes avanzados”.

Luego, haz clic en la sección que dice “Historial de Notificaciones”.

Activa el único interruptor que te aparece.

Listo, ahora si alguien te envía un mensaje de WhatsApp y luego lo elimina “para todos”, no te preocupes, ya se habrá generado una notificación que automáticamente se almacena en el historial de notificaciones de Android .

. Para verlas sigue esta ruta: “Ajustes” > “Notificaciones” > “Ajustes avanzados” > “Historial de notificaciones”.

Qué significa el arroba en tus chats de WhatsApp

Si estás metido en un grupo de WhatsApp, de seguro has visto el arroba a cada rato.

La única manera de eliminarlo es simplemente ingresando al chat y listo.

Pero, qué cosa significa. Pues aquí te sacamos de la duda.

Se trata de una función que solo aparece cuando te han etiquetado en una conversación.

De esa manera podrás estar alerta y, sobre todo, tu celular te avisará que tienes un mensaje.

Lo malo es que no puedes evitar que alguien te etiquete.

Además, si has silenciado el grupo de WhatsApp, el etiquetado hará nuevamente que vibre ese chat.

Así que ya lo sabes, el arroba no es un error, ni mucho menos es algo que has presionado en la app y apareció por error.

Recuerda que tú también puedes etiquetar a tus amigos en los chats grupales, eso sí, solo sirve para estos y no los individuales.

