Abundan los trucos en WhatsApp Messenger, por ejemplo: es posible enviar mensajes sin la necesidad de estar conectado a una red wifi o con los datos móviles activados y hasta ocultar la etiqueta “Escribiendo...” cuando le respondes a alguien, pero pocos usuarios saben que también se puede publicar estados vacíos, significa que las historias no tendrán ningún tipo de contenido.

Si accedes a los estados y tratas de publicar espacios vacíos generados con la barra más larga del teclado táctil, la aplicación no habilitará el botón de “enviar” porque no detectará caracteres, ya sean letras, números o símbolos, ¿Te gustaría subir historias sin contenido? Desde Mag te diremos cómo hacerlo a continuación.

El proceso es muy fácil, lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., todo lo vas a realizar a través de la plataforma estable (oficial). Aclarando el punto, sigue los pasos al pie de la letra.

Así puedes publicar estados vacíos en WhatsApp

Primero, ingresa a esta página web a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.)

a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.) Ahora, ubícate en la sección de nombre: “Unicode Character “⠀” (U+2800)”.

Debajo de la misma observarás un recuadro > púlsalo por unos segundos o dale doble clic derecho (si estas en una PC o portátil).

Copia los caracteres invisibles.

El siguiente paso es abrir WhatsApp.

Aquí presiona sobre la pestaña “Novedades” y luego toca el ícono del lápiz.

Pega el contenido aquí.

Finalmente, aprieta el botón “enviar”.

Es así como subes historias vacías.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

