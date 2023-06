Millones aceptan (sin leer) los términos y condiciones de WhatsApp cuando la descargan e instalan por primera vez, la referida plataforma de mensajería instantánea suele solicitar algunos permisos de tu teléfono inteligente para que funcione sin problemas, por ejemplo: si necesitas grabar notas de voz requiere del acceso al micrófono, cuando quieres tomar fotografías tendrás que darle acceso a la cámara, sin embargo, ¿Sospechas que el aplicativo perteneciente a Meta está utilizando dichos componentes del celular sin tu permiso? desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para descubrirlo.

Existen tres tipos de permisos en los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, son los siguientes: “Permitir solo con la app en uso”, significa que sí accederían a la cámara o micrófono cuando WhatsApp se encuentra abierta e incluso en el segundo plano; “Preguntar siempre”, al momento de grabar un audio o video te saldrá una ventana emergente para darle los permisos de manera temporal, y “No permitir”, quiere decir que no tomarás fotos y tampoco grabarás notas de voz o videos.

Supongamos que un día no enviaste mensajes de audio por WhatsApp, ni siquiera utilizaste la cámara, pongamos un caso más extremo, no abriste la aplicación en 24 horas, sería muy raro que en el registro o historial de uso de los componentes, WhatsApp haya utilizado el micrófono y la cámara, pues no tendría por qué haberlo hecho.

Los pasos para saber si WhatsApp utilizó la cámara o micrófono de tu smartphone

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android.

Recuerda que el nombre de las opciones puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del smartphone, trata de ubicar las más parecidas.

Ahora, presiona sobre el apartado que dice “ Seguridad y privacidad ”.

”. Desplázate hacia abajo y toca la pestaña “Privacidad”.

En la sección “Permisos usados en las últimas 24″, te aparecerán los componente de tu teléfono que han sido utilizados por las aplicaciones ( WhatsApp ), tienes la cámara, micrófono, ubicación, registro de llamadas, etc.

), tienes la cámara, micrófono, ubicación, registro de llamadas, etc. Te interesan los dos primeros, toca en uno. Aparecerá la información detallada, tiene que decir “ con la aplicación en uso ”, de lo contrario WhatsApp utilizó estos componentes sin tu permiso.

”, de lo contrario WhatsApp utilizó estos componentes sin tu permiso. Incluso figura la hora en la que enviaste un mensaje de audio, fotografía o realizaste una llamada o videollamada.

iOS y Android registran los "permisos usados en las últimas 24". (Foto: GEC)

Qué significa el emoji del check en un cuadrado verde en WhatsApp

Este emoji se conoce en inglés como “Check mark button”.

Además el check puede estar encerrado en un cuadrado o en un círculo, dependiendo de la plataforma en que lo uses.

Su significado es bastante peculiar, según lo que dice Emojipedia.

Antes el emoji servía como una marca de verificación azul delineada.

Pero ahora es verde y trata de expresar una afirmación a lo que se ha dicho en tus conversaciones de WhatsApp.

Asimismo tiene que ver con lo positivo o un “Sí”.

Además puede que también te manden ese emoji para confirmar que tu mensaje ha sido leído o recibido correctamente.

El check encerrado en un cuadrado verde se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de “Marca de verificación blanca pesada” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

