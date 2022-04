La mayoría de los usuarios alguna vez han publicado un estado de WhatsApp, esos textos, imágenes o videos de 30 segundos como máximo que tiene una duración de 24 horas, a no ser que las elimines antes; asimismo, la referida plataforma de mensajería te permite ver la hora exacta en que tus contactos han visualizado tus historias, pero, lo que no te puede mostrar es la cantidad de veces que una persona las ha visto en un solo día, algo que a continuación te enseñaremos con un sencillo truco.

Es importante aclarar que este truco no se encuentra disponible en WhatsApp oficial, la versión nativa para móviles, sino en una app externa y similar a la de Meta denominada WhatsApp Plus , sin embargo, debes tener mucho cuidado al momento de descargarla, ya que tu cuenta podría ser baneada permanentemente al no tratarse de una “Aplicación no autorizada”, según la propia compañía de Mark Zuckerberg.

WhatsApp Plus cuenta con funciones que la propia app oficial no tiene, como por ejemplo: la personalización de la confirmación de lectura, mayor cantidad de emojis, notificaciones de las personas en línea, elegir tu hora de última conexión, etc., entre estas también se encuentra la opción de ver la cantidad de veces que un contacto puede ver tus estados. Antes de enseñarte los pasos, aprenderás a descargar la app.

DÓNDE OBTENER WHATSAPP PLUS 19.30

Malavida

APKPost

iDescargar

Solo dale clic en “Descargar” y espera que se instale automáticamente.

CÓMO SABER LAS VECES QUE UN CONTACTO HA VISTO MIS ESTADOS

Una vez instalada la versión plus, abre la aplicación y registra tu número de teléfono como en WhatsApp oficial.

oficial. Luego, es cuestión de publicar un estado e ir a la pestaña “Estados” > “Mi estado”.

Aquí toca en el ícono del ojo que se ubica en la parte inferior para ver a todos los contactos que han visualizado tus historias.

Finalmente, aprieta sobre el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que ha abierto tu estado.

