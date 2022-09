¿Cómo alguien tiene acceso a mi cuenta de WhatsApp? es una pregunta que muchos usuarios se hacen, tiene sentido porque en la referida plataforma de mensajería no es posible iniciar sesión como en Facebook, Messenger, Instagram, etc., sin embargo, por un descuido de tu parte podrían utilizar tu celular, abrir la aplicación y vincular tu cuenta de WhatsApp en las versiones Web o Desktop, la situación empeora si eres “Betatester“, ya que la sesión permanecerá abierta así apagues tu celular o no tengas conexión a internet, esto como parte de los avances por el modo “Multidispositivo”.

Como lo dijimos anteriormente, el modo “Multidispositivo” es una nueva herramienta que todavía se encuentra en etapa de desarrollo, la cual te permitirá vincular tu cuenta de forma simultánea hasta en cuatro dispositivos diferentes, como: celulares, navegadores, computadoras o portátiles y en un futuro saldrá una aplicación nativa para tabletas, todas funcionarán de manera independiente, quiere decir que tu teléfono puede estar apagado o sin conexión a internet y todavía seguirás chateando con normalidad en los otros equipos.

Aunque parece algo positivo, lo cierto es que también es un peligro para la seguridad y privacidad de tus conversaciones, pues alguien podría agarra tu teléfono y vincular tu cuenta a WhatsApp Desktop o Web luego de escanear el código QR, así siempre tendrá acceso a los mensajes que envíes o recibas en tiempo real. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un truco para saber si alguien ha ingresado a tu cuenta de WhatsApp.

LOS PASOS PARA SABER SI HAN INGRESADO A TU CUENTA DE WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación.

Ahora, presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, haz clic en la que dice “Dispositivos vinculados”.

Mira la sección “Estado del dispositivo” y debajo te aparecerán todos los equipos en donde tu cuenta de WhatsApp está abierta.

Te saldrá el navegador en caso de WhatsApp Web y el sistema operativo en caso de WhatsApp Desktop.

Además, va a figurar el estado de tu cuenta, si la están utilizando en tiempo real resaltará “Sesión activa”, de lo contrario va a mostrar la fecha y hora de última conexión.

Para quitar el acceso de tu cuenta toca sobre cualquier dispositivo que no reconozcas y oprime en “Cerrar sesión”.

DESCUBRE SI TU PAREJA HA ELIMINADO CHATS EN WHATSAPP

Ingresa a WhatsApp y vuelve a apretar el ícono de los tres puntos verticales > “Ajustes”.

y vuelve a apretar el ícono de los tres puntos verticales > “Ajustes”. Aquí vas a presionar los apartados “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Chats” vas a ver el nombre de todos los contactos con los que alguna vez has hablado.

Finalmente, retrocede hasta la interfaz principal de WhatsApp y si no está el nombre de ese usuario significa que su chat ha sido eliminado.

Listo, eso sería todo. No accederás a los mensajes, pero sí a las fotos y videos que ambos se han enviado por una conversación de WhatsApp. Es importante aclarar que este truco lo debes utilizar con buenas intenciones, de repente para recuperar los archivos multimedia que tu pareja le ha enviado a un contacto en específico, ya sea porque perdió la conversación al trasladar su cuenta a otro dispositivo móvil o por otros motivos.

Síguenos en nuestras redes sociales: