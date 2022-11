Desde el año 2009, los usuarios han difundido cientos de trucos de WhatsApp como por ejemplo: la posibilidad de ocultar el “En línea” o la palabra “Escribiendo...”, compartir un mensaje sin que salga “Reenviado muchas veces”, leer tus chats sin ingresar a la app, etc., no obstante, desde Mag descubrimos la forma de saber si tus amigos, familiares o pareja te han ocultado de sus estados, no le vas a preguntar a alguien o descargar programas externos, todo lo vas a realizar desde la misma aplicación de manera legal.

Se trata de un bug o error que Meta todavía no ha solucionado en WhatsApp Web, pues cuando te bloquean de los estados a través de un dispositivo iOS o Android, de todas formas sabrás si ese usuario ha publicado algo e incluso te saldrá la hora exacta en la versión para navegadores. Ojo, en los móviles no verás esta información, así que prende tu computadora o portátil para averiguar si te ocultaron.

Así puedes saber si alguien te ocultó de sus estados en WhatsApp

Primero, ingresa a WhatsApp Web en Google Chrome (de preferencia este navegador).

en Google Chrome (de preferencia este navegador). Vincula tu cuenta escaneando el código QR con tu celular iOS o Android.

Ahora, espera que ese contacto que te ha bloqueado de los estados publique una foto o video.

El estado solo lo vas a visualizar en la versión Web de la app, no en el teléfono.

Es necesario destacar que no verás el contenido, solo sabrás que ha publicado algo a cierta hora.

Te recomendamos estar pendiente ya que aparece y desaparece constantemente.

Esto debes hacer si te agregaron a un chat grupal de WhatsApp

Silenciar las notificaciones : abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”.

: abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”. Archivar : es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

: es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo. Evita que te agreguen a nuevos grupos : toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal.

: toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal. Activa los mensajes temporales: una buena forma de ahorrar almacenamiento y evitar que la memoria de tu celular se llene cuando en el grupo envían muchas fotos y videos, es activando los “mensajes temporales”. Para ello, entra al chat y aprieta el nombre del mismo, se desplegarán las configuraciones, busca la denominada “Mensajes temporales” y elige “24 horas”, “7 días” o “90 días”, todo lo que recibas o envíe se eliminará en ese determinado tiempo.

