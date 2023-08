Mantenernos comunicados por medio de WhatsApp es cada vez más esencial, por ello, la aplicación de Meta cuenta con diversas opciones para que esta acción sea más clara y concisa. No obstante, es posible que para ciertas personas, recibir mensajes de manera constante les cause algún tipo de malestar, sobre todo, si las notificaciones las tienen activadas.

En ese sentido, puede que tengas dudas si algún contacto en particular te silenció en WhatsApp, peor aún si no te suelen responder tan rápido como antes. Si bien la app no cuenta con una función nativa para conocer esta información, existen trucos que te sacarán de dudas. Aquí te mostramos una lista de opciones.

Cómo saber si un contacto de WhatsApp te silenció

Determinar si un contacto de WhatsApp te ha silenciado puede ser un desafío directo, ya que la aplicación no proporciona una notificación explícita para ello. Sin embargo, existen ciertas señales que te pueden dar una idea.

Si solías recibir respuestas rápidas de ese contacto y, de pronto, estos mensajes se vuelven mucho más lentos o inexistentes, esto podría ser un indicio de que te han silenciado.

Si ya no puedes ver las actualizaciones de estado de ese contacto, podría ser que te haya silenciado. Sin embargo, esto no es una prueba definitiva, ya que algunos usuarios eligen no compartir sus actualizaciones de estas historias con todos sus contactos.

Si la hora de última conexión de ese contacto no es visible para ti, es posible que te hayan silenciado.

Si notas que la foto de perfil o la información personal de ese contacto cambian y no puedes ver los cambios, podría indicar que te han silenciado.

Recuerda que estas señales no son definitivas y podrían tener otras explicaciones. No obstante, podrás darte una idea de si te silenciaron o no.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

