¿Quieres ver fotos en WhatsApp sin descargarlas? Es posible que hayas desactivado las descargas automáticas de imágenes en tu cuenta para evitar que estas ocupen mucho espacio en tu smartphone; no obstante, si pese a esto quieres saber de qué trata el material que te enviaron, existe una forma de lograrlo sin necesidad de que sigas gastando almacenamiento.

De esta manera, podrás no solo visualizar imágenes, sino videos, los cuales suelen ser más pesados y ocupan más espacio en el móvil. Debido a esto, en MAG hemos preparado una guía que puedes poner en práctica ya mismo. Toma nota.

Cómo ver imágenes en WhatsApp sin descargarlas

Si no tienes la descarga automática activada y no deseas descargar una imagen en particular, te explicamos qué hacer en estos casos.

Para este truco, tendrás que abrir WhatsApp Web.

Accede a tu cuenta desde tu navegador favorito.

Una vez dentro, abre el chat donde te enviaron la imagen o video.

Ahora, reproduce el video o abre la foto.

De esta manera puedes visualizar cualquier contenido sin descargarlo.

Para comprobar que no de descargó la imagen, dirígete a la app desde tu celular.

Al entrar a la conversación, te darás cuenta que la foto sigue intacta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

