WhatsApp Web es una plataforma compatible con cualquier navegador que actualmente existe, como por ejemplo: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc. Algunos usuarios suelen descargar la extensión WA Web Plus para obtener una mayor cantidad de herramientas y así mejorar la experiencia al momento de chatear, lamentablemente, el referido programa no tiene la solución cuando quieres vincular tu cuenta pero la cámara del celular está dañada.

Sin duda es un frustrante problema porque si deseas vincular tus conversaciones personales, grupales, comunidades y canales en WhatsApp Web, previamente debes escanear un código QR con la cámara trasera del teléfono inteligente, el mismo inconveniente ocurrirá si deseas chatear en WhatsApp para Windows, MacOS y la app nativa de tablets.

Los desarrolladores de la compañía Meta recibieron una ola de reportes, pues millones de usuarios se quedaron varios meses sin poder abrir su cuenta en la versión web. Por fortuna, se creó la función denominada “vincular con el número de teléfono”, ¿Quieres saber cómo utilizarla? En Mag lo explicaremos a continuación.

Así puedes entrar a WhatsApp Web si la cámara del smartphone está dañada

Primero, entra a WhatsApp Web en tu computadora o portátil.

en tu computadora o portátil. Ahora, desplázate hacia abajo y oprime sobre “ Vincular con el número de teléfono ”.

”. Coloca tu país y número de manera correcta.

El siguiente paso es apretar en “Siguiente” y te aparecerá un código.

Abre WhatsApp en el celular > presiona los tres puntos > “Dispositivos vinculados” > “ Vincular un dispositivo ”.

”. Coloca tu huella dactilar (de ser necesario). Por defecto se habilitará la cámara.

Debajo pulsa la opción “ Vincular con el número de teléfono ”.

”. Finamente, digita el código en tu celular e iniciarás sesión automáticamente en WhatsApp Web.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

