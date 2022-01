Cuando quieres comunicarte con un usuario a través de WhatsApp, primero tienes que haberlo agregado como contacto en la agenda de tu teléfono móvil, formalmente es la única manera para que inicies una conversación; sin embargo, a veces solo quieres hablar con alguien por única vez, así que en esta oportunidad te enseñaremos hasta tres formas distintas para empezar a chatear por WhatsApp sin haber agregado a un contacto.

No te satures de contactos y aprende los tres métodos para conversar con alguien sin haberlo agregado, ¿Por qué es importante esto? porque hay ocasiones en donde no quieres que ese usuario vea tu foto de perfil o las veces que te encuentres en línea, asimismo, te puede servir cuando solo has contactado a alguien para que te traiga un producto o te brinde un servicio en específico.

TRES FORMAS PARA CHATEAR CON ALGUIEN SIN HABERLO AGREGADO

Desde WhatsApp Desktop o WhatsApp Web

Primero, abre cualquieras de las dos versiones de WhatsApp y escanea el código QR para vincular tu cuenta.

y escanea el código QR para vincular tu cuenta. El siguiente paso es abrir una pestaña de cualquier navegador, puede ser Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.

Luego, en la barra de direcciones coloca lo siguiente https://api.whatsapp.com/send/?phone=123456789&text&app_absent=0 , pero, en vez de colocar del 1 al 9 añade el número de teléfono celular de esa persona y presiona enter.

, pero, en vez de colocar del 1 al 9 añade el número de teléfono celular de esa persona y presiona enter. Te aparecerá un botón que dice “Continuar al chat”, tócalo.

Finalmente, se abrirá un chat con con ese contacto sin la necesidad de haberlo agregado.

Aplicación WhatsDirect

Se trata de una aplicación que puedes descargar desde la Google Play Store de Android, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí. Básicamente te permite enviar mensajes directos sin que antes los hayas guardado en tu teléfono celular.

Tras haber descargado la app, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar.

Te pedirá añadir ciertos datos como el país en el que te encuentras.

Después, debes colocar el número con el código postal de tu país por delante.

Haz clic en “Open” y te va a derivar a una pestaña en donde vas a escribir el mensaje, puedes incluir fotos, videos, documentos, etc.

Por último, pulsa en “Enviar” y se abrirá un chat de WhatsApp con ese número que has registrado.

Prueba WA Web Plus

Es importante aclarar que este truco solo funciona en WhatsApp Web desde una computadora o portátil, así que primero vas a tener que descargar desde la Chrome Web Store una extensión denominada ‘WA Web Plus’, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí y presiona en instalar, no te preocupes que el sitio es totalmente seguro.

Tras haber instalado la extensión, abre tu navegador web preferido y haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘WA Web Plus para WhatsApp’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en ‘Fijar’.

Si te das cuenta ahora en el extremo superior derecho saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión ‘WA Web Plus’.

Una vez que tienes el atajo de la extensión (fijar), ingresa de manera normal a WhatsApp Web .

. Después, aprieta el ícono de ‘WA Web Plus’.

Se abrirá WhatsApp Web junto a una larga lista de opciones, marca solamente la que dice ‘Habilitar conversación con contacto no guardado’.

En la parte superior de WhatsApp Web, arriba de la lista de chats para ser específicos, toca el ícono de la persona incógnita.

Se abrirá una mini ventana, agrega el número y pulsa en “Chat”.

Finalmente, empieza la conversación con ese usuario.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.