No te dejes engañar. Por diferentes redes sociales como por ejemplo: Facebook, Instagram, TikTok, etc., se vienen difundiendo varios trucos de WhatsApp que prometen ofrecerte funciones increíbles nunca antes descubiertas, sin embargo, siguiendo todos los pasos a detalle, nos tomamos el tiempo de probar cada una de estas y resultó ser una mentira. A continuación te enseñaremos los tres trucos de WhatsApp que no sirven para nada.

No pierdas tu tiempo probando trucos de WhatsApp que no valen la pena. Los falsos trucos han sido corroborados tanto en los dispositivos móviles con sistema operativo Android, así como iOS de Apple, todos arrojaron resultados negativos al que se esperaba, por ello, ten mucho cuidado, ya que podrías estar aplicando alguno y sin darte cuenta no estaría funcionando.

TRUCOS DE WHATSAPP QUE SON FALSOS

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

Como se recuerda, cuando desactivas la “Confirmación de lectura” en WhatsApp, vas a poder ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, no obstante, lo mismo ocurrirá si es que tú publicas un estado, tampoco sabrás quiénes los han visto.

Algunos creadores de contenido indican que si activas el modo avión del celular, ves uno o varios estados de WhatsApp, sales del aplicativo, cierras su función en segundo plano, luego desactivas el modo avión para volver a tener conexión a la red y entras nuevamente a la app de mensajería para activar la “Confirmación de lectura”, ya podrás publicar estados y te saldrán los contactos que los visualizaron, pero, tu no aparecerás en la lista de “Visto por” en los estados que miraste anteriormente. Esto es 100% falso, tras activar la confirmación automáticamente le saldrá tu visto a los demás, así que mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto

Aunque esto es muy cierto, el truco o configuración solo funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con una sola persona. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Sabiendo esto, muchos creadores de videos destacan que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción ”para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 a.m., no vas a poder, no obstante, algunos usuarios indican que cambiando la hora de tu móvil a 11:08 a.m. o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real, lo cual es peligroso si es que desde tu móvil envías correos electrónicos por Gmail, Outlook, o Yahoo!, aplicaciones que funcionan con la hora en tiempo real.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.