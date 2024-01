La confirmación de lectura de WhatsApp Messenger, como su propio nombre lo indica, es una herramienta que sirve para saber cuándo alguien ha leído tu mensaje o reproducido el audio que le enviaste, esto debido a que en la conversación aparecerán los dos checks de color azul.

Existen hasta tres tipos de ticks: una marca de color plomo, indica que tu mensaje todavía no ha llegado a su destino, ya sea porque el otro usuario no tiene acceso a internet o te ha bloqueado; dos marcas plomas, figuran cuando el contenido llegó pero todavía no lo leen; y dos marcas azules, aparecen cada vez que el destinatario ha leído o reproducido lo que compartiste.

En los últimos días, millones de usuarios reportaron a través de las diferentes redes sociales e incluso los medios de comunicación tecnológicos informaron que les apareció o muy pronto llegará el tercer check de color azul, ¿Es cierto esto? Desde Mag te explicaremos la verdad a continuación.

¿Habrá un tercer check de color azul en WhatsApp?

De acuerdo a lo difundido por las personas y portales tecnológicos, la tercera paloma de color azul aparecerá cuando alguien tome una captura de pantalla .

. Ya sea en las conversaciones con tus contactos o chats grupales.

Sin duda sería una mala jugada por parte de WhatsApp, ya que afectaría la privacidad de las personas.

Además, si deseas enviar una foto o video sin temor a que lo reenvíen o tomen screenshot, compártela con la función “Ver una sola vez”.

Por el momento, el tercer tick azul solo ha sido un rumor o especulación de los cibernautas .

. WabetaInfo , el medio de comunicación que se encarga de difundir todas las funciones o herramientas antes de que lleguen a la versión estable (oficial), no ha publicado algo relacionado a este tipo de confirmación de lectura.

, el medio de comunicación que se encarga de difundir todas las funciones o herramientas antes de que lleguen a la versión estable (oficial), no ha publicado algo relacionado a este tipo de confirmación de lectura. En conclusión, no tengas miedo de tomar capturas de pantalla a tus conversaciones, creemos que WhatsApp no agregará dicha característica.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: