No se sabe por qué la versión de WhatsApp para los usuarios de iOS es muy diferente a la de Android, de hecho es poco común que una aplicación de la Google Play o App Store sea distinta si se descargan en dos teléfonos que no sean de la propia marca o modelo y que no tengan el mismo sistema operativo; sin embargo, a la compañía Meta le gusta que sus plataformas no sean iguales, un claro ejemplo son: Facebook, Instagram y Messenger, las cuales tienen sus diferencias si se utilizan en los dos softwares que mencionamos anteriormente.

No solo la interfaz principal de WhatsApp o sus rutas de configuraciones son diferentes en el aplicativo para iOS y Android, pues cada versión cuenta con algunas funciones exclusivas, ¿Te gustaría saber de cuáles hablamos? En la siguiente nota lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante destacar que mencionaremos las herramientas que todavía no llegaron a la aplicación estable de la referida plataforma de mensajería, significa que también incluiremos a las opciones que por el momento se encuentran en el programa beta de WhatsApp.

Estas son las funciones exclusivas de WhatsApp para iOS y Android

WhatsApp iOS Android Seleccionar todos los chats: con esta opción podrás seleccionar todos las conversaciones de la pestaña “Chats”, para eliminarlas o archivarlas. No Sí Modo retrato: se encarga de difuminar el fondo durante el transcurso de en una videollamada, así los demás usuarios no sabrán en dónde te encuentras. La herramienta de privacidad enfocará tu rostro y partes del cuerpo. Sí No Enviar fotografías sin comprimir: es posible compartir imágenes conservando su calidad original, pero la enviarás como un “Documento”. Buscar mensajes por fechas: si accedes a la barra de búsqueda de una conversación personal o grupal, en la parte superior derecha del teclado te aparecerá el ícono de un calendario, presiónalo y podrás buscar todos los mensajes que se enviaron en un determinado día y mes. Sí No Cambiar el tamaño de la fuente: en los ajustes de WhatsApp es posible cambiar el tamaño de las letras a pequeño, mediano y grande, solo verás los cambios en las conversaciones, no en todas las fuentes de tu smartphone. No Sí Autenticación con Face ID: desbloque tu cuenta con el reconocimiento facial. Sí No Realizar llamadas o videollamadas con el asistente virtual: solo es posible con Siri de Apple. Sí No

Cómo saber si tu pareja está en una llamada con otra persona en WhatsApp

No es necesario que debas instalar algún APK, por el contrario, solo tienes que contar con la última versión de WhatsApp.

Aunque WhatsApp está preparando una función para poder habilitar un buzón de voz, de momento puedes hacer esto.

Si tratas de llamar a alguien que está ocupado en una llamada de WhatsApp, se colgará inmediatamente.

Por si te ha bloqueado, solo sonará y nadie responderá.

Si tu pareja no está en llamada con alguien, o en videollamada, podrá contestar normalmente.

Asimismo, la llamada entrante sonará sin ningún problema.

Por lo que si quieres saber si tu pareja está en otra llamada o videollamada, eso quiere decir que solo se colgará automáticamente tu comunicación en WhatsApp.

Asimismo, puedes esperar un tiempo prudencial para que pueda responder.

De igual forma, el registro de llamadas perdidas quedará tanto para ti como para él o ella.

