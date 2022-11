Olvídate del mouse y ahorra una gran cantidad de tiempo luego de aprender los 15 mejores atajos de teclado para WhatsApp Web, desde funciones básicas como “abrir el panel de emoticones”, hasta operaciones más complejas como crear un “nuevo grupo”. Es importante mencionar que el “Ctrl” (Control) del sistema operativo para computadoras o portátiles Windows, no es el mismo que el de MacOS, en este último se utiliza el “Cmd” (Comando).

Conoce los mejores atajos de teclado para WhatsApp Web

Recuerda que estos atajos de teclado funcionarán en todos los navegadores web, como por ejemplo: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc. En caso quieras ver las combinaciones de teclado a través de WhatsApp Web, realiza los siguientes pasos: vincula tu cuenta en la referida plataforma > toca el ícono de los tres puntos verticales arriba a la derecha > “Configuración” > “Atajos del teclado”.

Atajos de teclado WhatsApp Web en Windows WhatsApp Web en MacOS Marcar chat como no leído Ctrl + Alt + Shift + U Cmd + Alt + Shift + U Borrar Chat Ctrl + Alt + Borrar Cmd + Alt + Borrar Nuevo chat Ctrl + Alt + N Cmd + Control + N Nuevo grupo Ctrl + Alt + Shift + N Cmd + Control + Shift + N Archivar chat Ctrl + Alt + E Cmd + Control + E Silenciar chat Ctrl + Alt + Shift + M Cmd + Alt + Shift + M Fijar y desfijar chat Ctrl + Alt + Shift + P Cmd + Control + Shift + P Buscar en el chat Ctrl + Alt + Shift + F Cmd + Control + Shift + F Buscar Ctrl + Alt + / Cmd + Control + / Aumentar o reducir la velocidad de un mensaje de voz Shift + , Shift + , Panel de GIF Ctrl + Alt + G Cmd + Control + G Panel de emojis Ctrl + Alt + E Cmd + Control + E Panel de stickers Ctrl + Alt + S Cmd + Control + S Perfil e info. Ctrl + Alt + P Cmd + Control + P Configuración Ctrl + Alt + , Cmd + Control + ,

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.

Síguenos en nuestras redes sociales: