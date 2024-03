Se acabó el misterio. Pasan los años y WhatsApp Messenger todavía continúa siendo la primera opción de mensajería instantánea para los millones usuarios, pues la mayoría suele hablar con sus contactos a diario, sin embargo también existen personas que no suelen chatear a menudo y están pensando en desactivar o desinstalar momentáneamente la plataforma perteneciente a Meta, ¿Qué ocurre si no abres la aplicación por más de cuatro meses? Desde ahora te diré que sí hay consecuencias severas, hoy voy a explicarte lo que sucedería con la información enviada o recibida a través de tus conversaciones personales y grupales. Recuerda que no existe una opción nativa para desactivar WhatsApp, pero sí puedes hacerlo con ayuda de las configuraciones de un teléfono inteligente con sistema operativo Android.

Conoce lo que pasa si no entras a WhatsApp por más de 4 meses

No ocurriría nada si desactivas WhatsApp , no entras a la app o decide desinstalarla por 1,2 o 3 meses.

, no entras a la app o decide desinstalarla por 1,2 o 3 meses. Ya que cuando la instales nuevamente todo estará como lo dejaste, en caso hayas restaurado la última copia de seguridad.

Lo que debes saber es que sí existe un límite de inactividad, es exactamente de 120 días .

. ¿Que pasaría? Se eliminaría el contenido de tus conversaciones personales, grupos, comunidades y canales.

En resumen, WhatsApp borraría tu cuenta sin opción a recuperarla.

sin opción a recuperarla. Meta toma está decisión para proteger tu información personal.

