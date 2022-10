WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea bastante limitada, por esta razón es que los usuarios prefieren migrar a WhatsApp Plus, ¿Qué es esto? se trata de un programa “no oficial” de la referida aplicación, según Meta, la cual te incluye mejores beneficios y una mayor cantidad de funciones que la propia versión original no tiene. A través de la APK puedes utilizar herramientas exclusivas, como por ejemplo: la opción para ocultar la palabra “Escribiendo...” cuando contestas los mensaje, la notificación de contactos que se encuentran conectados, modificar toda la interfaz principal, etc., ¿Te gustaría saber cómo descargar la última versión de octubre de WhatsApp Plus totalmente gratis? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante aclarar que existen ciertos riesgos tras descargar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, el más severo es la suspensión temporal o permanente de tu cuenta si es que Meta detecta que estás utilizando el APK, significa que ni siquiera podrás utilizar tu número para la versión original. En caso desees evitar este tipo de situaciones solo debes mantener actualizado el programa y obtener la última versión de Plus, de hecho no se han detectado muchos casos de suspensión.

Además, antes de registrar tu número en WhatsApp Plus, previamente tienes que haber eliminado tu cuenta de WhatsApp y el mismo aplicativo original, de lo contrario podrían identificar que estás intentando acceder a la versión Plus. Como se trata de un programa “No oficial” es imposible que lo descargues desde la Google Play Store de Android, para obtenerlo será necesario que accedas a páginas externas confiables como “iDescargar”.

ASÍ PUEDES DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE WHATSAPP PLUS MES DE OCTUBRE

Primero, crea una copia de seguridad de tu cuenta de WhatsApp (la de Meta).

Ahora, procede a desinstalar el aplicativo.

El siguiente paso es descargar WhatsApp Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

. Desplázate hacia abajo y presiona en el botón celeste denominado “Descargar APK”.

Toca el ícono de los tres puntos de Google Chrome que están situados arriba a la derecha.

Entra a “Descargas” > “WhatsApp Plus” > “Instalar”.

Ya se habrá instalado automáticamente, pero antes de abrirlo dale los permisos de tu celular. Para esto anda a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > “WhatsApp Plus” > “Accesos” y dale todos los permisos necesarios.

Retrocede un paso y aprieta en la sección “Instalar aplicaciones desconocidas” > activa el interruptor “Permitir desde esta fuente”.

Finalmente, ingresa a WhatsApp Plus y registra tu número como en la app oficial.

WHATSAPP PLUS 2022: NOVEDADES DEL APK

Poner pausa a las grabaciones de audio

WabetaInfo había adelantado que pronto se podrá poner pausa a la grabación de tus notas de audio o voz, esto con solo pulsar el botón de stop. De esta manera podrás guardar para después el registro de tu mensaje y continuar cuando gustes o hayas completado la idea de lo que quieres decir. De esa manera no mandarás notas de audio con demasiados espacios en blanco.

Mensajes que se autodestruyen cuando son leídos

¿No quieres conservar nada? Si bien WhatsApp ha habilitado la función que permite que los mensajes enviados hace 24 horas desaparezcan, WhatsApp Plus 2022 está impulsando la herramienta con la que todos tus textos se eliminen ni bien sean vistos por la otra persona. Esto también ayudará a que la app no pese demasiado por los archivos que recibas.

Descargar estados y fotos que solo se ven una vez

En WhatsApp es casi imposible descargar una foto o video que solo se mira una vez, es por ello que para que puedas conservar dicha imagen, WhatsApp Plus 2022 está desarrollando una función para que las bajes a tu celular y permanezcan en tu galería luego de verlas. De igual forma los estados, estos tendrán un botón de descarga cuando los abras, de forma que puedas tener siempre una copia.

Nuevos temas y fondos de pantalla

Cada mes WhatsApp Plus añade nuevos temas y fondos de pantalla para que así puedas decorar la aplicación a tu gusto. WhatsApp Plus 2022 también prepara una serie de cambios estéticos para que personalices tus conversaciones.

Eliminación de publicidad

Una de las cosas que los usuarios critican en WhatsApp Plus es la publicidad. Es por ello que si deseas utilizar una versión sin nada de estos elementos molestosos, podrás pagar cierto monto para que así se quiten las ads. ¿Lo harías o lo dejarías allí? Recuerda que los Mods no reciben ingresos mas que de anuncios.

Realizar capturas de pantalla

WhatsApp está alistando una herramienta con la que evitarás realizar una captura de pantalla de tus conversaciones. Es por ello que WhatsApp Plus te permitirá ejecutarlo sin ningún problema, incluso puedes emplearlo sobre todo cuando se te mandan esas fotos o videos que desaparecen tras abrirlos.

