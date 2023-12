Casi por los últimos días del mes de diciembre, Spotify acostumbra a crear un resumen de todos tus gustos musicales que has escuchado o reproducido durante el transcurso de un determinado año. WhatsApp no cuenta con su propio Wrapped, pero sí existe la posibilidad de saber cuántos estados has publicado en el 2023, ¿Quieres saber cómo acceder a esta información? Desde Mag lo explicaré de inmediato.

¿Por qué WhatsApp no desarrolla su Wrapped? Simple, el cifrado de extremo a extremo lo impide, pues todos los mensajes que envías o recibes por tus conversaciones personales y grupales se encuentran encriptados, así la app de Meta no podría hacer “la cantidad de emoticones que has compartido” o “cuáles son los contactos con quienes más has chateado” (ejemplos).

Lo que si registra es la cantidad exacta de estados publicados y visualizados, no detallará si fueron imágenes, videos, GIFs, textos o audios, pero sí sabrás el número preciso. ¿Para qué serviría esto? Con el objetivo de compararlo con el resultado del año pasado o simplemente para reducir la cuota de historias subidas y evitar que se ocupe tu espacio de almacenamiento, sobre todo ahora que existe la función “HD”.

Los pasos para saber cuántos estados publicaste en el 2023

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en los apartados “Almacenamiento y datos” > “ Uso de datos ”.

”. En esta parte vas a observar la cantidad total de gigabytes que has agotado con WhatsApp.

Ubícate en la sección que dice “ Estado ”.

”. Finalmente, aquí podrás ver la cantidad precisa de estados publicados (enviados) e incluso visualizados (recibidos).

Desplázate hacia el final y aquí vas a ver un botón para reiniciar todas estas estadísticas.

Hazlo el 1 de enero de 2024 para que comience un nuevo conteo.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

