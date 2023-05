Resulta frustrante cuando envías un mensaje de WhatsApp y luego te das cuenta que cometiste errores ortográficos, ¿Qué deberías hacer? anteriormente, los usuarios recurrían a la función “Eliminar para todos”, algo que ya no será necesario porque ahora puedes editar mensajes hasta 15 minutos después de haberlos enviado, el tiempo máximo que te brinda el referido servicio de comunicación instantánea.

Los usuarios se han estado preguntando si sus contactos accederán a un historial de modificaciones como en los comentarios de Facebook, la respuesta es no, ya que no tendría sentido, pues el objetivo de la herramienta es que ya no “elimines para todos” y solo corrijas el contenido textual (incluyendo emoticones).

Es importante aclarar que sí dejarás la marca “Editado”, esta aparecerá en el lado inferior de la burbuja, además, al momento de modificar un mensaje tampoco vas a alterar la hora real del envío. La nueva función se estaba probando hasta hace un par de semanas en el programa beta de WhatsApp, pero ahora ya llegó a la versión estable y se viene desplegando paulatinamente por todo el mundo.

Así puedes editar tus mensajes enviados en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal en donde hayas enviado un mensaje con errores que quieres modificar.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre el mensaje hasta que se encuentre sombreado.

Como puedes observar, se desplegarán las reacciones y en la parte superior una serie de herramientas.

Presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales.

Aquí oprime la opción “ Editar ”.

”. Se abrirá el campo de texto, espacio en donde tienes que corregir los errores.

Cuando termines toca en el “ check de color verde ” para que conserves los cambios.

” para que conserves los cambios. Listo, eso sería todo. El mensaje se habrá editado, pero recuerda que tienes hasta 15 minutos como máximo.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: