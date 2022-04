WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea que actualmente necesita de dos indispensables requisitos para que la puedas utilizar en tu dispositivo móvil: el primero, que tu celular tenga la versión del sistema operativo Android 4.1 o superiores, y para el caso de los iPhonese debe ser desde iOS 10 en adelante; el segundo, que tengas una tarjeta SIM de cualquier operador telefónico, sin embargo, hoy te enseñaremos un novedoso truco para que chatees por la app sin la necesidad de que tu teléfono tenga esta tarjeta SIM. Toma nota.

Cuando descargas WhatsApp por primera vez, ya sea desde la Google Play Store o la App Store de Apple, al momento de abrirla te pedirá automáticamente aceptar sus términos y condiciones y luego registrar un número de teléfono celular, si no tienes una tarjeta SIM te quedarás estancado en este paso.

Existen muchos dispositivos móviles que cuentan con una herramienta que sirve para duplicar el aplicativo de WhatsApp, quiere decir que puedes utilizar hasta dos diferentes cuentas en un mismo teléfono, pero, lo curioso es que algunos equipos no aceptan doble tarjeta SIM, entonces te preguntarás ¿Cómo me registro en la otra app? es simple, solo aplica los siguientes pasos:

ASÍ PUEDES USAR WHATSAPP SIN TARJETA SIM

Primero, descarga WhatsApp Messenger desde tu equipo móvil con cualquier sistema operativo.

desde tu equipo móvil con cualquier sistema operativo. Ahora, para realizar este truco necesitarás otro teléfono, no es importante que sea un smartphone o que tenga conexión a internet, solo debe tener una tarjeta SIM y que pueda recibir llamadas o mensajes de texto SMS (importante).

Vuelve a tu celular inteligente que no tiene chip, o que si tiene pero quieres registrar otra cuenta en la app duplicada.

Acepta los términos y condiciones, dale en “Continuar” y añade el número telefónico de tu segundo móvil, resaltamos, puede ser antiguo, esos que fabricaron hace más de 15 años.

WhatsApp te enviará un mensaje de texto con un código al segundo teléfono para que corrobore que efectivamente se trata de ti.

te enviará un mensaje de texto con un código al segundo teléfono para que corrobore que efectivamente se trata de ti. Finalmente, coloca ese código en la app de tu smartphone actual y ya podrás registrarte y configurar tu nombre, información, foto de perfil, etc.

Aunque parece ilógico no utilizar ese chip del segundo celular en tu dispositivo móvil actual, hay una sencilla razón del por qué los usuarios no lo hacen, y es que muchos equipos, independientemente de la marca o modelo, no aceptan doble tarjeta SIM o no cuentan con doble ranura para añadirla.

