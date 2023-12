Las diferentes aplicaciones móviles como Spotify, YouTube, Steam, etc., te ofrecen un recuento estadístico de ciertas acciones que has realizado durante el transcurso del año a través de sus plataformas, por ejemplo: puede ser tu artistas favorito, la canción más reproducida, el gameplay con la mayor cantidad de horas que has jugado, etc.

¿Para qué sirve esta información? Lo ideal sería compararla con la del año pasado o publicarla por tus redes sociales preferidas. Hoy, desde Mag te diré cómo saber cuántos mensajes de WhatsApp Messenger has enviado o recibido en el 2023.

Antes de comenzar, es importante aclarar que este recuento automático de mensajes solamente aplica en caso hayas compartido o recibido el contenido con los datos móviles activados. Sin más preámbulos, sigue los pasos que elaboramos para ti.

Así puedes ver la cantidad de mensajes que has enviado o recibido el 2023 por WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho > toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en los apartados “Almacenamiento y datos” > “ Uso de datos ”.

”. Aquí observarás la cantidad de gigabytes que gastaste en total.

Ubícate en la sección que dice “ Mensajes ”.

”. Finalmente, aquí vas a ver la cantidad precisa de mensajes enviados y recibidos.

Al final te aparece un botón para reiniciar las estadísticas. Recomendamos hacerlo la media noche del 1 de enero.

