Cuando quieres comunicarte inmediatamente con alguien lo haces a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que actualmente cuenta con más de 5 mil millones de usuarios a nivel mundial. A través de la referida plataforma puedes enviar textos y todo tipo de archivos multimedia como: fotos, videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc., incluso los clásicos emojis que sirven para conocer tu estado de ánimo. Para esta oportunidad, te explicaremos el significado de un extraño emoticón que seguramente los has visto en algún lugar pero no sabes lo que significa.

Es importante aclarar que WhatsApp almacena en su aplicativo más de 3 mil emojis ubicados en diferentes categorías: emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y finalmente banderas. En la séptima sección de las que acabamos de mencionar se aloja el ícono que aparece en portada de esta nota.

De acuerdo con Emojitracker, un portal web dedicado a contabilizar la cantidad de veces que se comparte un emoticón en tiempo real por Twitter, posiciona al extraño ícono de color rojo en el puesto número 91, por lo que es uno de los más utilizados en diferentes plataformas de mensajería y redes sociales como: Facebook, Instagram, etc.

CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL EMOJI

El extraño símbolo fue aprobado por Unicode en el año 2010 y denominado por WhatsApp como ‘Símbolo de ira’, pues como su propio nombre lo indica expresa dicho estado de ánimo. Además, el emoji lo crearon de color rojo ya que las cuatro rayas representan las venas de una persona muy enojada. Comúnmente lo aprecias en la cabeza o cuello de un personaje de los animes, cómics y mangas; por otra parte, en algunas historietas se usa para indicar un golpe, tal vez junto a las palabras ‘Bam’ o ‘Pow’, informó Emojipedia.

EL EMOJI TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO

Signo de ira.

Vein Pop.

Símbolo de ira.

El diseño de los emoticones varia de acuerdo al sistema operativo, equipo móvil o red social (Foto: Emojipedia)

