De repente no puedes enviar mensajes y notas de voz a través de WhatsApp, así que decides realizar una llamada o videollamada, ya sea con tus contactos o conversaciones grupales, ¿Sabías que tu pareja se puede enterar que estás hablando con otra persona? aquí te diremos cómo él o ella accederían a este tipo de información.

La referida plataforma de comunicación instantánea se caracteriza por su seguridad y privacidad, por ello, desde ahora te diremos que no sabrás “directamente” si tu pareja está en una llamada de voz o video con un contacto en específico o chat grupal, solo descubrirás que se comunica con alguien.

Es importante aclarar que no necesitas descargar versiones modificadas de WhatsApp Messenger, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., todo lo vas a hacer de forma legal y sin poner en riesgo tus datos personales.

Cómo saber si tu pareja se encuentra en una llamada de WhatsApp

WhatsApp no cuenta con un buzón de voz cuando no contestas la llamada (es una opción que debería considerarse).

Normalmente, cuando llamas a alguien escuchas que suena un tono hasta que te contesten o la app te indique que el usuario no está disponible.

En caso la otra persona se encuentre en una llamada o videollamada , cuando intentes llamarlo se colgará de inmediato y no sonará el tono.

Si ocurre esto existe otra opción, que tu pareja utilice WhatsApp Plus y haya activa el desvío automático de llamadas para ti o todos.

Si llamas a alguien que te ha bloqueado solo escucharás el ringtone, pero nadie contestará.

Recuerda que siempre es bueno estar comunicado con la otra persona para aumentar tu nivel de confianza.

Qué significa el emoji del check en un cuadrado verde en WhatsApp

Este emoji se conoce en inglés como “Check mark button”.

Además el check puede estar encerrado en un cuadrado o en un círculo, dependiendo de la plataforma en que lo uses.

Su significado es bastante peculiar, según lo que dice Emojipedia.

Antes el emoji servía como una marca de verificación azul delineada.

Pero ahora es verde y trata de expresar una afirmación a lo que se ha dicho en tus conversaciones de WhatsApp.

Asimismo tiene que ver con lo positivo o un “Sí”.

Además puede que también te manden ese emoji para confirmar que tu mensaje ha sido leído o recibido correctamente.

El check encerrado en un cuadrado verde se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de “Marca de verificación blanca pesada” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

