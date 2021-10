WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, ya que actualmente supera los 4 mil millones de usuarios activos y se sigue manteniendo como líder absoluto desde el 2010. La referida app de color verde también creó su propia versión para los emprendedores, la denominaron WhatsApp Business, pues ahora, vas a tener la posibilidad de calificar tu experiencia con cualquier cuenta comercial que te haya vendido algún producto o servicio, ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí lo explicaremos.

Si alguna vez te has contactado con cuentas comerciales por WhatsApp y sientes que has recibido un mal trato o en el peor de los casos el producto o servicio que te vendieron no era lo que esperabas, ahora podrás hacer pública tu queja calificando la experiencia de tu compra, no te preocupes que todo será de forma anónima, tanto para la empresa como para WhatsApp, ya que la plataforma cuenta con el cifrado de extremo a extremo.

¿Cuál es el objetivo? que los clientes elijan si les conviene o no vincularse con la empresa, asimismo, las calificaciones ayudan a la misma a mejorar sus mensajes con los clientes luego de ver las calificaciones generales de forma anónima, quiere decir que no sabrán quién los calificó.

CÓMO CALIFICAR EL SERVICIO DE UNA CUENTA COMERCIAL

Es importante aclarar que por el momento esta función solo se encuentra disponible en la versión beta 2.21.22.7 de WhatsApp para móviles Android, aunque también puede estar en versiones anteriores.

para móviles Android, aunque también puede estar en versiones anteriores. Primero, tienes que ingresar a una cuenta comercial y pulsar por unos segundos en el mensaje que te han enviado hasta que quede sombreado.

Luego, aprieta los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho, se desplegarán dos opciones: Reportar y Calificar, elige la segunda.

Automáticamente te aparecerá la siguiente pregunta: “¿Cuán útil es este mensaje?” con un aviso que dice que todo es de forma anónima.

Tienes cinco calificaciones: una estrella, nada útil; dos estrellas, poco útil; tres estrellas, algo útil; cuatro estrellas, útil; cinco estrellas, muy útil.

Finalmente, presiona en enviar.

Los pasos para calificar una cuenta empresa de WhatsApp (Foto: Mag)

