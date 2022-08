Los “estados” de WhatsApp no es algo novedoso en la referida plataforma de mensajería, básicamente es una sección que te permite publicar fotos, textos o cualquier video que dure hasta 30 segundos como máximo; sin embargo, ahora también podrás ver las historias de tus amigos a través de la pestaña de “chats”, ¿Será posible? la respuesta es sí y desde Mag te enseñaremos los pasos para que la habilites. Toma nota.

Se trata de una nueva función denominada “Actualizaciones de estado: lista de chat”, para que quede claro con esta característica podrás ver las historias de tus amigos desde la sección de “chats”, ese lugar en donde se encuentran todas tus conversaciones de WhatsApp. Cuando tus contactos publiquen un estado su foto de perfil cambiará, notarás que aparecerá un contorno circular de color verde en Android, y azul en iOS, informó el portal tecnológico WabetaInfo.

Mientras más estados se publiquen el contorno circular se irá partiendo en pedazos, y si ves uno de estos el color cambiará a plomo, significa que ya ha sido visualizado. Es importante mencionar que esta nueva herramienta solo está disponible en la versión Beta de WhatsApp para dispositivos iOS y Android.

CÓMO VER LOS ESTADOS DE TUS CONTACTOS DESDE LA PESTAÑA DE CHATS DE WHATSAPP

Para utilizarla solo debes instalar la última versión Beta de WhatsApp, no tendrás que habilitarla, se van a incorporar automáticamente. En caso no te gusta la función, puedes silenciar las “actualizaciones de estado” desde la pestaña de “Estado”, así ya no aparecerá en tu lista de chats.

Vista previa de la función "actualizaciones de estado". (Foto: WabetaInfo)

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ahora, espera que tus amigos publiquen historias. Es probable que las actualizaciones de estado tarden un poco en llegar a tu dispositivo, pues aún se están desplegando paulatinamente por todo el mundo.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA IOS

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Oprime en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

CÓMO USAR WHATSAPP CON UN TELÉFONO FIJO

Descarga WhatsApp Business en tu celular Android o iPhone.

en tu celular Android o iPhone. Tras ello simplemente deberás leer los términos y condiciones.

Cuando culmines, debes introducir tu número de teléfono fijo.

Recuerda que debes anteceder el 01 en el caso de Perú.

Por lo que el número quedaría así: +51 01 2345678

En el caso de un número extranjero, también debe seguir el mismo patrón.

De lo contrario WhatsApp Business te dirá que el número es muy corto.

Cuando lo logres, deberás recibir una llamada de parte de WhatsApp Business a tu teléfono fijo.

a tu teléfono fijo. Contesta y digita el código de verificación en tu cuenta.

Una vez finalizada la configuración, ya podrás chatear con quien desees y hasta tus clientes se pueden comunicar con el teléfono que diste como referencia en WhatsApp Business.

