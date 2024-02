Empieza la cuenta regresiva. Quedan pocos días para que los millones de usuarios que utilizan algunos dispositivos móviles con sistema operativo iOS dejen de ser compatibles con la plataforma de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp Messenger.

Siendo específicos, WhatsApp dejará de ser compatible con el sistema operativo iOS 12 o versiones inferiores. La única solución para seguir utilizando la app perteneciente a Meta es actualizando el software del smartphone a una versión superior, no existe otra manera.

¿Por qué iOS 12 no funcionará con WhatsApp? Las frecuentes actualizaciones llegaron con nuevas y complejas herramientas que un celular antiguo no soportaría, como por ejemplo: compartir la pantalla del equipo durante una videollamada, la interoperabilidad que brinda la posibilidad de chatear con otras aplicaciones de mensajería, el bloqueo de chats con huella dactilar, etc.

Móviles iOS en donde no podrás descargar o actualizar WhatsApp desde la App Store

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

