A partir de ahora, jueves 5 de mayo, todos los usuarios de WhatsApp que utilicen la aplicación desde un dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android, WhatsApp Web y la versión Desktop, podrán reaccionar a los mensajes con diferentes emoticones al estilo de Messenger, ¿Te gustaría saber cómo obtener y habilitar esta herramienta en la referida plataforma de mensajería? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

Se trata de una opción que tenía varios meses en la beta de WhatsApp, un programa de prueba en donde los usuarios pueden experimentar con las nuevas funciones del aplicativo antes de que sean lanzadas de manera oficial para todos. Además, como las reacciones fueron del agrado del público, el CEO de la compañía Meta, Mark Zuckerberg, por fin anunció que la herramienta ya está disponible en la plataforma nativa para móviles, navegadores y escritorios.

Es importante resaltar que no será necesario instalar aplicaciones adicionales para obtener las reacciones, asimismo, solo podrás reaccionar a los mensajes que has recibido y no a los que envías. Por el momento se han habilitado hasta seis emoticones, aunque no se descarta que se incluyan a otros más adelante; entre los disponibles están los siguientes: “me gusta” o “pulgar hacia arriba”, “corazón rojo” o “me encanta”, “carita riéndose con lágrimas”, “carita de sorprendido”, “carita triste” y “oración” o “gracias”.

CÓMO HABILITAR Y UTILIZAR LAS REACCIONES DE WHATSAPP

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android o App Store de Apple y asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y accede a cualquier conversación, puede ser grupal o individual.

Espera que alguien te envíe un mensaje y cuando lo recibas pulsa por unos segundos sobre este hasta que se encuentre sombreado.

Automáticamente la app te mostrará una barra con los emojis que mencionamos anteriormente.

Escoge el que tú quieras y se van a superponer en el mensaje.

En caso actualices WhatsApp y no te aparezcan las reacciones, no te preocupes, como se trata de una nueva función es probable que tarde unos minutos, horas o días en llegar a todos los usuarios del mundo.

QUÉ SIGNIFICAN LAS REACCIONES DE WHATSAPP

Me gusta: este es el ícono más popular. Mediante un “like” podemos decir que estamos a favor de algo. Podemos reaccionar si es que se nos consulta sobre un tema en los grupos de WhatsApp.

este es el ícono más popular. Mediante un “like” podemos decir que estamos a favor de algo. Podemos reaccionar si es que se nos consulta sobre un tema en los grupos de WhatsApp. Corazón rojo: si tu pareja te envía un mensaje apasionante, puedes reaccionar con este emoji para decirle que la quieras o la amas. Este color de corazón representa el amor, a diferencia de los demás, por ejemplo, el amarillo significa amistad.

si tu pareja te envía un mensaje apasionante, puedes reaccionar con este emoji para decirle que la quieras o la amas. Este color de corazón representa el amor, a diferencia de los demás, por ejemplo, el amarillo significa amistad. La risa con lágrimas: si alguien dijo algo muy gracioso en una conversación o grupo, puedes reaccionar con el emoji de la carcajada.

si alguien dijo algo muy gracioso en una conversación o grupo, puedes reaccionar con el emoji de la carcajada. El sorprendido: por lo general esta reacción la utilizas si alguien te ha dicho algo que desconocías y te tomó por sorpresa.

por lo general esta reacción la utilizas si alguien te ha dicho algo que desconocías y te tomó por sorpresa. El triste: en caso algo te haya dolido o un contacto te haya contado algo verdaderamente triste, entonces puedes utilizar esta reacción.

en caso algo te haya dolido o un contacto te haya contado algo verdaderamente triste, entonces puedes utilizar esta reacción. Oración o gracias: para algunos significa “dar una plegaria”, mientras que para otros es más que todo un “gracias”. Si bien esta reacción es ambigua, será usada para pedir a tus amigos, por ejemplo, que oren por una determinada persona.

