WhatsApp no solo se ha convertido en una famosa aplicación para chatear con todos tus amigos, sino que a través de ella también puedes saludar a tus contactos por un día especial como es el cado de Star Wars y su famoso ‘May the 4th be with you’ .

Es por esa razón que hoy te brindaremos una serie de oraciones cortas y con un gran sentido del humor para que pases, junto con tus amigos, a través de WhatsApp , el famoso 4 de mayo, el Día de Star Wars.

Lo mejor de todo es que también puedes descargar stickers animados, utilizar los emojis para que tus compañeros adivinen la película, cargar los GIF animados de la saga y hasta intercambiar la pegatina de Baby Yoda.

Mejores frases cortas para celebrar el ‘May the 4th be with you’ en WhatsApp

“La esperanza es como el sol. Si solo lo crees cuando lo ves, nunca pasarás la noche.”

“Nunca me digas las probabilidades.”

“No se puede detener el cambio, como tampoco se puede evitar que los soles se pongan.”

“Sabes, a veces hasta me asombro a mí mismo.”

“Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo.”

“Ahora, a ser valiente y no mirar hacia atrás.”

“Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.”

“El mejor profesor, el fracaso es.”

“Paciencia debes tener, mi joven padawan.”

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento al lado oscuro.”

“Transmite siempre lo que has aprendido.”

“Difícil de ver es. Siempre en movimiento el futuro está.”

“¿Quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? El maestro ha fallado más veces de las que el principiante lo ha intentado.”

“Imposible nada es. Difícil, muchas cosas son.”

“Ser Jedi es enfrentarse a la verdad, y elegir. Emite luz u oscuridad, padawan. Sé una vela o la noche.”

“Si creer no puedes, es por eso que fallas.”

Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo, una fecha que se ha convertido en una especie de fiesta para los fanáticos de la famosa saga de películas de ciencia ficción. La razón por la cual se eligió este día para celebrar Star Wars tiene su origen en un juego de palabras en inglés.

La expresión “May the fourth” (en español, “Que la fuerza te acompañe”) suena similar a la famosa frase de Star Wars “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), que es una de las frases más icónicas de la saga. Por ello, los fanáticos de Star Wars comenzaron a usar el 4 de mayo como una fecha para celebrar y rendir homenaje a la franquicia.

Otra versión indica que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”).

