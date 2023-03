WhatsApp es considerada una de las aplicaciones más populares en el mundo, ya que es una excelente manera de mantenerse en contacto con amigos, pareja y familiares de forma práctica y desde la comodidad de un smartphone o un ordenador.

Asimismo, la app cuenta con varios sistemas de seguridad y privacidad para mejorar la experiencia de los usuarios, tal puede ser el caso de bloquear a alguien o viceversa. No obstante, esto último no es algo de lo que se pueda estar seguro completamente, debido a que no existe una función que te brinde esa información.

Sin embargo, hay varios indicadores que te pueden dar a entender que alguien te ha bloqueado de WhatsApp sin que tú lo sepas a primera instancia. Por ello, en MAG te compartimos una lista con los posibles factores que debes tener en cuenta.

Cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp

¿Sientes curiosidad por saber quién te bloqueó en WhatsApp? Pese a que no hay una función que te permita saber eso, existen algunas señales que puedes tomar en cuenta.

Una de las cosas que puede brindarte una señal de que alguien te bloqueó es no poder ver la última hora de conexión o el estado en línea de la persona.

Otra situación es que tampoco te aparezca su foto de perfil, sobre todo, si antes sí podías verla.

En cuanto a los mensajes que envías solo te aparecen con un solo check y en color gris, lo que indica que no le llegó a la persona.

Las llamadas de voz o video no se completan y no se conectan con el otro usuario.

Tampoco puedes ver sus estados compartidos.

Aunque esto no garantiza que esa persona te haya bloqueado, puede existir una alta probabilidad si todas las premisas anteriores te suceden. Asimismo, debes tener en cuenta que pueden haber ocurrido otros problemas como falta de conexión o que el otro usuario eliminó su cuenta de WhatsApp.

¿Qué significa “cambió tu código de seguridad” en WhatsApp?

Si te has preguntado qué es y por qué aparece a diario, pues te decimos que todas tus conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo, por lo que nadie más que tú y tu amigo o contacto podrán leer los mensajes.

El código de seguridad cambia cada día u hora con la finalidad de que ningún intruso pueda hackear tu cuenta o hacerse con tus conversaciones.

El mensaje de “cambió tu código de seguridad” puede eliminarse ingresando a Cuenta.

Tras ello anda a Seguridad, en ese instante desactiva la pestaña de “Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono”.

De esa manera, en un futuro, nunca más verás dicha notificación en tus conversaciones de WhatsApp.

Recuerda que esto no elimina las notificaciones que aparecieron antes de desactivar dicha opción.

