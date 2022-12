WhatsApp te permite reforzar la seguridad de tu cuenta con la verificación en dos pasos, un sistema que requiere la creación de un PIN único para acceder a la aplicación sin problemas y evitar que terceros entren a la app y vean tus conversaciones.

No obstante, si por algún motivo ya no deseas tener la verificación en dos pasos habilitada en tu iPhone, puedes desactivarla en tan solo instantes, por lo que no tendrás que realizar procesos demasiados tediosos para lograrlo.

Bajo esta premisa, en MAG te compartimos una guía completa que debes aplicar para que ya no tengas activada esta función en tu cuenta de WhatsApp.

Desactivar la verificación en dos pasos en WhatsApp desde iOS

Si ya no deseas reforzar la seguridad de WhatsApp en tu dispositivo móvil porque te resulta muy tedioso, sigue los pasos para desactivar la verificación en dos pasos.

Lo que primero debes hacer es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone.

Tras esto, entra a la aplicación Ajustes o Configuración.

Una vez hecho esto, presiona en Cuenta.

Entre las opciones disponibles, elige Verificación en dos pasos.

Ahora, toca en la alternativa Desactivar.

Confirma la acción y pulsa nuevamente en Desactivar.

Decide quién escribe y quién no en un grupo de WhatsApp

Ten en cuenta que, para llevar a cabo estos pasos, debes ser el administrador del grupo de WhatsApp, en caso no lo seas, puedes pedirle a uno que te coloque en el cargo.

Desde tu celular, abre la app de WhatsApp.

Ahora, en la pestaña Chats, busca el grupo en el que quieres aplicar este truco.

Una vez dentro, pulsa en los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha.

Luego, selecciona la opción Info. del grupo.

Deslízate hacia abajo de la pantalla y elige Ajustes del grupo.

Entre las opciones disponibles, escoge Enviar mensajes.

Se abrirá una nueva pestaña con dos alternativas: Solo administradores o Solo participantes.

Elige Solo administradores y listo.

De esta manera habrás configurado el chat para que solo tú y los administradores puedan escribir en el grupo de WhatsApp.

