¿Por qué los fondos que agregas en las conversaciones de WhatsApp Messenger (móvil) no se pueden ver en WhatsApp Web? simple, por las medidas de la imagen, mientras que uno tiene 1280 pixeles de alto por 720 de ancho, la versión para navegadores es de 768 x 1024 px, son los valores más comunes, por eso es que no puedes apreciarlos después de vincular tu cuenta.

En WhatsApp Web sí es posible cambiar el básico fondo de pantalla que viene de forma predeterminada, el detalle es que solo son colores apagados o vivos, dependiendo si has activado el tema oscuro o claro. Para comprobarlo entra a las “Configuraciones” > “Fondo de pantalla”.

No es imposible agregar una imagen en la versión Web, de hecho puedes colocar una para cada chat, eso sí, el proceso solo es compatible con las computadoras o portátiles, no tabletas, ni celulares y además requieres de una extensión de Google.

Así puedes colocar un fondo de pantalla en WhatsApp Web

Como lo dijimos anteriormente, no es una opción nativa, así que te apoyarás de una extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que no te preocupes por la seguridad, está garantizada.

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Fondo de pantalla de chat personalizado”.

Se habilitará un recuadro en donde tienes que colocar el URL de la imagen que has elegido.

El enlace lo consigues del navegador de tu preferencia. Si la imagen está dentro de un artículo o noticia, dale clic derecho y ábrela en una pestaña nueva, tiene que estar sola para copiar el URL.

Finalmente, oprime en “Guardar”.

