Los dispositivos móviles con sistema operativo Android cuentan con una interesante función denominada “Dual Messenger”, ¿Para qué sirve? tiene la capacidad de duplicar programas como: WhatsApp, Facebook y Messenger, así podrás gestionar dos cuentas totalmente diferentes en un mismo smartphone, ¿Te gustaría saber cómo desinstalar la réplica de la referida aplicación de color verde? es algo que en Mag te explicaré a continuación.

Parece increíble, pero “Dual Messenger” te permite administrar dos cuentas de WhatsApp con diferente número en un solo teléfono inteligente, sin duda resultaría muy estresante porque vas a recibir muchas notificaciones de tus chats personales o grupales, y aunque silencies ambas plataformas, no te libras de las llamadas o videollamadas.

Antes de comenzar, es necesario destacar no perderás la información de tus conversaciones, ya sea en la app de WhatsApp original o la que será eliminada (réplica), no obstante, te recomendamos hacer una copia de seguridad en la segunda, de lo contrario no volverás a recuperar tus mensajes y archivos multimedia.

Los pasos para eliminar la réplica de WhatsApp

Primero, entra a la réplica de WhatsApp y si en caso tienes una cuenta registrada, te recomendamos que realices una copia de seguridad.

Lo haces abriendo la segunda app (tiene un ícono de color naranja) > “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”.

Cuando termine el proceso, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono, lo ubicas con el ícono de un engranaje.

El siguiente paso es acceder al apartado que dice “Funciones avanzadas”.

Busca y presiona sobre la opción denominada “Dual Messenger”.

Desactiva el interruptor “ WhatsApp ”.

”. Te aparecerá una ventana emergente indicando que se desinstalará la segunda copia > oprime en “Desinstalar”.

Finalmente, vuelve a la sección de aplicaciones y la réplica habrá desaparecido.

Qué significa un solo check gris en WhatsApp

Lo primero que debes conocer es que se asocia mucho a que la otra persona te ha bloqueado.

En el caso de que eso suceda, nunca aparecerá el segundo check.

Puedes comprobarlo añadiéndolo a un grupo de WhatsApp. Si rebota, quiere decir que ha decidido eliminarte.

Otra opción es que esa persona no está conectada a internet o simplemente su celular se encuentra en un lugar donde no haya señal.

El ícono de un check gris significa que tu mensaje ha sido enviado, pero conforme pasa el tiempo, se entregará.

No te debes preocupar ya que al final esa persona leerá tu texto.

En los grupos el check gris significa que tu mensaje ha sido enviado a todos.

Pero aparecerá el segundo check gris solo cuando a todos les haya llegado el mensaje o que ha sido leído por la mayoría.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

