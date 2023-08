WhatsApp es una de las aplicaciones más populares, por lo que cada vez más usuarios desean tener esta herramienta para poder comunicarse con sus amigos, compañeros, entre otros. No obstante, al ser una app que se encuentra en constante mantenimiento y trae diversas novedades, necesita de actualizaciones para su óptimo funcionamiento.

Debido a esto, hay teléfonos móviles que dejan de seguir esta misma línea y quedan obsoletos para recibir las nuevas características de WhatsApp. En el caso de los iPhone, el 1 de septiembre hay algunos modelos que ya no podrán tener la app.

Si bien la falta de funcionamiento será progresivo, se debe tener en cuenta que estos iPhone dejarán de recibir soporte, por lo que su información personal podría caer en manos de terceros.

Estos iPhone se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de septiembre

Te compartimos, a continuación, una lista de celulares iOS que ya no podrán actualizar la nueva versión de WhatsApp.

iPhone SE.

iPhone 6S.

iPhone 6S Plus.

Si tienes uno de estos modelos, no significa que no podrás enviar mensajes en WhatsApp; sin embargo, no recibirás actualizaciones, mantenimiento y cualquier otra optimización que protegerá tu información personal, por lo que deberás tomar las medidas necesarias.

