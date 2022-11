WhatsApp Web es una plataforma de mensajería instantánea que en los últimos meses ha sido excluida de las actualizaciones, ya que la última herramienta que añadieron en este servicio fueron las “Comunidades”, sin embargo, hay otras funciones que a pesar de tener tiempo han pasado totalmente desapercibidas, una de estas es el ícono de la pirámide invertida que se ubica encima de tus conversaciones, ¿Para qué sirve y cómo se utiliza? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

¿Qué hace el ícono de la “Pirámide invertida” de WhatsApp Web?

Cuando vinculas tu cuenta de WhatsApp en la versión para navegadores como: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc., verás la interfaz principal de WhatsApp Web, En la parte superior izquierda tu foto de perfil, a la derecha “Comunidades”, “Estados”, “Contactos” y los “Ajustes”, debajo tienes una barra de búsqueda y justo a la derecha el ícono de la pirámide invertida o la herramienta denominada “Filtro de chats no leídos”.

¿Para qué sirve este filtro? si lo presiona, automáticamente se organizarán las conversaciones que no has leído o decidiste ignorar, esto en orden de fecha por supuesto, arriba los más recientes y abajo los más antiguos, de esta forma sabrás a quién no le has contestado.

Esto debes hacer si te agregaron a un chat grupal de WhatsApp

Silenciar las notificaciones : abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”.

: abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”. Archivar : es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

: es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo. Evita que te agreguen a nuevos grupos : toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal.

: toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal. Activa los mensajes temporales: una buena forma de ahorrar almacenamiento y evitar que la memoria de tu celular se llene cuando en el grupo envían muchas fotos y videos, es activando los “mensajes temporales”. Para ello, entra al chat y aprieta el nombre del mismo, se desplegarán las configuraciones, busca la denominada “Mensajes temporales” y elige “24 horas”, “7 días” o “90 días”, todo lo que recibas o envíe se eliminará en ese determinado tiempo.

