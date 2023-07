Me acuerdo que anteriormente era muy frustrante compartir videos por WhatsApp, no sabías si llegarían porque la referida plataforma de comunicación instantánea solo te permitía enviar archivos que no superen los 100 MB, esta cantidad se elevó a 2 GB y ahora los usuarios mandan sus imágenes, documentos, clips, etc., sin ningún tipo de problema

Sin embargo, muchos no saben que WhatsApp comprime los videos para no ocupar rápidamente la memoria interna de tu dispositivo móvil, significa que tus contactos no los reciben en su calidad original, ¿Te gustaría compartir videos con la máxima calidad? desde Mag te aplicaré cómo hacerlo.

Así como es posible enviar imágenes con su calidad original, con los videos ocurre algo similar gracias a una nueva herramienta, la cual te permitirá enviar videos en HD (608 x 1206), es cierto también se aplica una ligera compresión, pero no tanto como antes. Por ejemplo: supongamos que deseas enviar un video en Full HD (1920 x 1080), la app de Meta no acepta esta calidad y lo comprimirá a HD.

Cómo enviar videos en alta calidad por WhatsApp

Recuerda que es una función que por el momento solo está disponible en la versión de beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

para los usuarios de Android. No te preocupes que te enseñaremos a obtenerla. La beta es un programa en donde los usuarios prueban las nuevas herramientas antes de que salgan en la versión estable.

Primero, ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la Beta de WhatsApp (que es la misma app en tu celular) y entra a una conversación personal o grupal.

Luego, oprime el ícono del clip > “Galería” > selecciona un video > en la parte superior (junto al ícono de stickers) te saldrá las letras “HD”.

Toca la herramienta y escoge la calidad “Standard” (416 x 880) y “HD” (608 x 1206).

Dale a “Hecho” y comparte el video.

Por qué tus amigos o familiares no tienen una foto de perfil en WhatsApp

No te agregaron : algunas personas han configurado su cuenta de WhatsApp para que solo sus contactos vean su foto de perfil.

: algunas personas han configurado su cuenta de para que solo sus contactos vean su foto de perfil. Te eliminaron : en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado.

: en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado. Te bloquearon : en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon.

: en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon. Muestra la foto solo para algunos : si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”.

: si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”. No tiene foto de perfil: como lo dijimos anteriormente, ciertos clientes de WhatsApp omiten el paso para agregar una foto de perfil, es así que observas la imagen de la silueta con fondo gris.

