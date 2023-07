La primera vez que te registras en WhatsApp debes agregar una foto de perfil, “Info.” y “Nombre”, la primera en mención es opcional, sin embargo, las dos últimas son obligatorias, no pueden quedar en blanco o vacías, compruébalo. En mi caso coloqué mi nombre y apellido, algo que no recomiendo porque cuando te agregan a un chat grupal, ya sea de la escuela, universidad, trabajo, etc., los integrantes que no tienes agregados tendrán acceso a estos datos importantes y serán capaces de buscar tus otras redes sociales.

Como se recuerda, todos los miembros de un grupo pueden acceder a los ajustes de la conversación y saber cómo te llamas, ¿Te gustaría evitarlo? desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que logres ocultar esta información.

En WhatsApp es posible ocultar la hora de última conexión,“ En línea”, “Foto de perfil”, “Estados”, visualización de mensajes y hasta la “Info.”, no obstante, curiosamente no se puede esconder el “Nombre”, ¿Por qué? se cree que esta sección se relaciona con el código QR privado, el cual brindas y alguien escanea para agregarte de inmediato y sin la necesidad de ofrecer un número.

Así puedes ocultar tu nombre en los chats grupales de WhatsApp

Primero, haz clic en el siguiente enlace para que accedas a Compart .

para que accedas a . En esta página pulsa por unos segundos sobre el recuadro de color blanco para que copies los caracteres invisibles .

. Ahora, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > accede a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir tu foto de perfil > después en el lápiz de la sección “Nombre”.

Reemplaza tu nombre pegando el texto invisible que copiaste de “Compart”.

Tu nombre se quedará “Vacío”, toca en “Guardar”.

Listo, así ningún integrante desconocido del grupo sabrá cómo te llamas.

Qué significa el emoji de la carita con estrellas en los ojos

Lo primero que debes conocer es que cada emoji que existe en WhatsApp significa algo, no necesariamente lo mismo.

Son cerca de 700 emoticones los que hay en la plataforma perteneciente al conglomerado de Meta.

Para saber qué significa el emoji con estrellas en los ojos es necesario recurrir a Emojipedia.

Esta web nos indica que en inglés el emoticón es conocido como “Star struck”

La fuente señala que el emoji indica como si estuviera viendo a una celebridad querida.

Asimismo el color de las estrellas varía ampliamente según la plataforma, aunque comúnmente es dorado o rojo.

Puede expresar que alguien o algo es asombroso, fascinante, impresionante o emocionante.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas.

Síguenos en nuestras redes sociales: