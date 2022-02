Son muchas las personas que deciden crearse una cuenta de WhatsApp Plus ; sin embargo, por el temor a perder todas sus conversaciones, deciden regresar a WhatsApp normal o de Meta. ¿Sabes cómo copiar todas tus conversaciones de una manera fácil y práctica?

Si hiciste copia de seguridad en WhatsApp Plus y WhatsApp no lo encuentra, entonces te sugerimos realizar este sencillo método para que así sigas chateando con todas las personas como si no hubiera pasado nada.

CÓMO PASAR CONVERSACIONES DE WHATSAPP PLUS A WHATSAPP

Lo primero será abrir WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Ahora anda al apartado de Ajustes.

Pulsa en Configuración y allí anda a Cuenta.

En ese instante deberás crear una copia de seguridad.

Cuando lo haga, deberás ir a tus archivos o almacenamiento interno del smartphone.

Verás una carpeta llamada WhatsAppPlus.

De esta manera deberás hacer una copia de seguridad de todos tus datos en WhatsApp Plus. (Foto: MAG)