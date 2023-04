Así como WhatsApp Plus te permite compartir mensajes textuales, fotos, vídeos, documentos Word, Excel PDF, etc., también puedes enviar notas de voz de varios minutos y hasta reproducirlas al doble de velocidad para que no pierdas mucho tiempo.

Los mensajes de audio se deben utilizar cuando no tienes la posibilidad de escribir por la referida plataforma de comunicación instantánea, esa es la idea principal, sin embargo, suele ser frustrante cuando tus contactos te envían muchas notas de voz seguidas que duran varios minutos, como si se tratara de una llamada telefónica, además, resulta más molesto que los audios se reproduzcan solos sin que hayas presionado sobre el botón de “Play”, ¿Te gustaría que la versión Plus deje de reproducir la siguiente pista de forma automática? Es algo que desde Mag te enseñaremos a continuación.

Cuando recibes audios seguidos en WhatsApp Plus, ya sean grabados o en formato MP3, siempre se reproducirá automáticamente el segundo o los demás de la fila cuando termines de escuchar el primero, es una función que viene de forma predeterminada en el APK de mensajería, por fortuna se puede desactivar esta característica a través de los ajustes.

Así puedes impedir que WhatsApp Plus reproduzca audios de forma automática

Primero, accede a WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Ahora, oprime sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

Ingresa al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es presionar en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Finalmente, activa el interruptor que dice “ No reproducir siguiente pista ”.

”. Eso sería todo. Solo escucha el primer audio de la fila de notas de voz y cuando acabe no se reproducirá el siguiente.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace.

Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

