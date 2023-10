Si WhatsApp Messenger no hubiera tardado mucho tiempo en agregar las funciones que este año ha desarrollado, probablemente no existiría WhatsApp Plus, un programa modificado de la versión original y “no oficial”, según Meta, que cuenta con una gran cantidad de herramientas, como por ejemplo: la posibilidad de abrir hasta cinco cuentas en una misma aplicación, ocultar la palabra “escribiendo...” cuando respondes mensajes, evitar el visto en los grupos, etc.

La app oficial de WhatsApp ha cambiado radicalmente de apariencia, presentando así un diseño más moderno en sus versiones para iOS y Android, no obstante, aunque WhatsApp Plus cuenta con opciones de personalización avanzadas, sigue manteniendo su mismo estilo desde hace varios años.

Por fortuna, en una de las últimas actualizaciones del programa alterado llegó la herramienta denominada “estados al estilo Facebook”, de esta manera tus historias van a visualizarse de forma rectangular (para ti). En Mag te contaremos todos los detalles sobre este increíble truco.

Así puedes utilizar los estados al estilo Facebook en WhatsApp Plus

Primero, accede a WhatsApp Plus (actualizado).

(actualizado). Luego, abre el APK y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí se desplegarán varias opciones, oprime la denominada “Plus configuración”.

Desplázate hacia abajo y toca el apartado que dice “Pantalla principal” > después en “Barra superior”.

El siguiente paso es apretar sobre la sección “Estilo de la historia”.

Finalmente, escoge “RC Facebook”.

Listo, sal de los ajustes para que notes los cambios realizados.

La lista con las versiones no oficiales de WhatsApp que podrían tener virus

WhatsApp Plus

Fouad WhatsApp

GB WhatsApp

OGWhatsApp

WhatsApp Delta

WhatsApp Red

WhatsApp Go

YoWhatsApp

WhatsApp Aero

WhatsApp Pink

Síguenos en nuestras redes sociales: