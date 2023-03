Los “Estados” es una sección favorita por los millones de usuarios que utilizan WhatsApp Plus, debido a que tus contactos publican sus fotografías, lo que piensan, las actividades que están realizando en ese momento, etc., sin duda es una de las herramientas que te permiten iniciar una conversación con alguien.

El problema con los estados es que solo puedes compartir videos de hasta 30 segundos máximo, esto por supuesto en WhatsApp Messenger, aunque todo cambia con la versión modificada o “no oficial”, según Meta, nos referimos a WhatsApp Plus. Este programa cuenta con una función que te permitirá publicar estados de 5 minutos y sin interrupciones.

No todo es perfecto, ya que solo los usuarios de WhatsApp Plus podrán ver el video completo, significa que los clientes de Meta lo disfrutarán hasta el segundo treinta. ¿Quieres saber cómo activar dicha opción? desde Mag lo explicaremos a detalle.

La guía para publicar estados de cincos minutos en WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí desplázate hacia abajo y accede en el apartado que dice “Pantalla principal”.

El siguiente paso es oprimir en la sección denominada “Estado”.

El APK te mostrará muchas opciones.

Busca y activa el interruptor “Estado de 5 minutos”.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

